Con fusiles y pistolas descendieron entre seis y ocho personas de dos vehículos. Al ingresar al centro comercial, ubicado en la vía Perimetral, golpearon a un vigilante en la cabeza que no pudo hacer nada.

Inmediatamente se dirigieron hacia una entidad bancaria ubicada en la entrada del sitio. Amedrentaron a las personas y pusieron artefactos explosivos en la bóveda del banco.

Según el coronel Christian Mayorga, jefe del distrito Nueva Prosperina, los antisociales estuvieron cerca de cinco minutos en el lugar. Algunas de las personas que estaban en la entidad bancaria fueron asaltados.

“Logramos capturar a dos personas. Se presume que entre seis y ocho perpetraron este intento de asalto. Estamos tras la pista de ellos”, aseguró Mayorga.

También añadió que la bóveda no abrió, por lo que no lograron el cometido. Sin embargo, uno de los artefactos no alcanzó a detonar y el GIR llegó para controlar la situación.

Sobre los vehículos, las autoridades aseguraron que realizaron un operativo en Socio Vivienda en el que los encontraron. Al realizar el registro del inmueble donde estaban, encontraron escopetas, armas y chalecos antibalas.

Los vehículos cometidos en el ilícito fueron robados en días pasados en Guayaquil, confirmó el Coronel. Finalmente, aseguró que continuarán en una lucha directa contra la delincuencia.