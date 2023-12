Guayaquil: la desatención y El Niño le pasan factura a patrimonios

Wilson Malavé, párroco de la iglesia San Agustín, se cansó de esperar a que ‘aterrice’ una intervención municipal en el templo católico, que data de al menos 90 años. “Otra vez habrá inundación y ya se viene el fenómeno de El Niño. Saben de la obra que realizamos, pero nos han dicho que debemos enviar la solicitud, pero ya me cansé...”, suelta el padre, quien decidió arreglar los daños de la estructura con autogestión.

Aunque reconoce que el mayor problema, que lleva solicitándolo desde hace una década, está afuera: la calle Luis Urdaneta. La vía presenta desniveles y, cuando llueve, se acumula el agua y el templo se convierte en una piscina. Por eso es que hace un llamado para que se tomen los correctivos, a fin de ya no tener más imágenes de la iglesia inundada.

Quien también espera es la iglesia La Victoria, otro patrimonio de la ciudad, ubicada en la avenida Quito y 10 de Agosto, asimismo, situada en el centro. Cabe recordar que a La Victoria, la exalcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, le prometió el monto de 1,2 millones de dólares para su reconstrucción, pero eso no se cumplió.

EXPRESO volvió a caminar en su interior y, aunque se respira calma, también hay peligro. Ahí continúan cintas de seguridad atadas a los monumentales pilares, mientras que en una parte de la cubierta del ala derecha sigue cayéndose. Por eso es que en ese espacio está prohibido sentarse para dialogar con Dios.

2. Peligro. Cintas de seguridad están colocadas en un espacio de la iglesia La Victoria, en el centro. Christian Vinueza

Paralelamente, hay grietas y, al alzar la mirada, se observan hierros que, de a poco, se convierten en polvo, cuenta Marcelo Sarmiento, de la comunidad de los Padres Carmelitas, y rememora ese anuncio de Viteri. “Hubo el compromiso anterior, pero no se dio y se ha ido deteriorando... Ahora queremos que se retome ese compromiso porque ya vieron que era necesario intervenir la iglesia”, acota.

La Victoria, además, presenta aún los efectos del terremoto de 2016 que estremeció a Ecuador, ya que, en la cúpula principal, se desprendió un pilar y se ha colocado una malla para evitar que más fragmentos vayan a parar cerca del altar.

En tanto, hace más de una semana se registró que un tramo de la cornisa se desprendió en los exteriores de la iglesia San Francisco, también ubicada en el centro. Sobre este caso, que no dejó personas heridas, el Municipio, liderado por Aquiles Álvarez, ha dicho que es La Curia la que debe atender la fachada, aunque ha reconocido que presenta problemas en la cúpula.

Estos son apenas tres casos de templos patrimoniales de la urbe donde las alarmas se encienden. Guayaquil ya tiene un largo camino para recuperar su patrimonio, pero estos escenarios también llegan a los bienes que presentan más riesgo. ¿Entonces qué hacer o qué se está haciendo en torno a esta situación?

3. Temor. Parte de la cubierta de La Victoria está con evidentes daños. Christian Vinueza

El alcalde se refirió a esto en un reciente -y ya acostumbrado- enlace radial semanal. Álvarez, quien recordó lo sucedido en la San Francisco, calificó al tema como “difícil”. Que el Municipio “no puede actuar solo”, indicó; al admitir que se necesita “intervenir en una reestructuración” para cuidar el patrimonio.

“Si no tenemos los recursos, que el Gobierno no ha dado para el patrimonio, será bien difícil porque hay muchas propiedades que son patrimonio y se están cayendo todos los días.”, explicó el funcionario y aseguró que hay familias que, aunque “quieran darle de baja”, la ley no lo permite. “Se van cayendo todos los días, puede morirse alguien; es un tema que hay que analizarlo con profundidad”, añadió.

En marzo de este año, la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural del Cabildo afirmó a este Diario que al menos son seis bienes patrimoniales en Guayaquil que presentan más riesgo. En efecto, tres de estos son las iglesias mencionadas en este artículo: La Victoria, San Agustín, San Francisco. Al listado se suman la Catedral, la casa Tola y la casa Maldonado.

En esta última, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón, entre Pedro Carbo y Panamá, se constató que algunas de las cañas que sostenían la parte alta de la vivienda están por los suelos. La fetidez es realmente insoportable y hasta prendas de vestir se pueden encontrar en la acera. La gente que pasa por ahí prefiere bajar a la calle.

Cifra 600 bienes patrimoniales, aproximadamente, cuenta la ciudad, pero seis tienen más riesgos: dos casas y cuatro iglesias.

La parte inferior de la casa tiene una tolda, rota, y está pegado un oficio de la dirección de Justicia y Vigilancia de la Alcaldía, con fecha del 22 de septiembre de 2023, dirigido al propietario del inmueble patrimonial.

En este se lee que, frente al anuncio de la presencia de lluvias inusuales asociadas al fenómeno, en observancia al artículo 69 de la adopción de medidas precautelatorias de la ley orgánica de cultura; se solicita “realizar el mantenimiento, limpieza y/o reparación de cubiertas, bota aguas y bajantes de aguas lluvias, con el fin de proteger de la inclemencia del clima el bien patrimonial bajo su custodia”.

