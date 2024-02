Ciudadanos: “Si denuncio las coimas, la ATM se queda sin agentes”

Que hay uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) que reciben coimas es un secreto a voces desde hace años. Hoy, nuevamente la ATM está en el ojo de la polémica debido a recientes denuncias, con nombre y apellido, o el caso del video que se viralizó en redes sociales en el que se observa a un uniformado que presuntamente extorsiona a un conductor.

“Metiéndole algo los manes se me quedan frío... como son tres manes, ya 200...”, fueron las palabras que se escuchan en el audiovisual, que desencadenó una ola de críticas a la entidad. El hecho se habría originado en la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil.

La ATM reaccionó ante este suceso asegurando que, tras investigaciones del área de Asuntos Internos, confirmó que el agente involucrado sí es miembro de la institución de tránsito. “En respuesta, hemos tomado la decisión de separar de sus funciones al uniformado”, explicó.

Hace minutos pararon a mi esposo y se le querían llevar el auto pq la matrícula es de otra ciudad, el AGENTE le pidió $50 para poder dejarlo ir, adjunto NOMBRES COMPLETOS DEL AGENTE a quien se le transfirió por desgracia el dinero por necesidad de q no se lo lleven @ATMGuayaquil pic.twitter.com/kIm7hefOTy — M. (@MajoBrionees) February 2, 2024

¿Pero qué significa esta separación? Según una fuente de la ATM, se tiene que abrir un expediente de investigación previa para recopilar elementos de convicción. El proceso puede tomar entre 1 a 3 meses.

Sin embargo, las denuncias también han llegado a la Redacción de EXPRESO. Es el caso de Hugo Guerrero, quien relató en un correo electrónico cómo un agente le pidió $ 50 para no retener su motocicleta, lo que para él era injusto, pues asegura que cumplía con la ley. El hecho sucedió el pasado lunes 29 de enero.

Recordó que salió del centro de revisión técnica vehicular y mientras circulaba por la avenida Perimetral un agente lo detuvo y, posteriormente, le entregó la documentación. “Me hicieron una observación: aunque la placa está correctamente colocada, dijeron que tenía un doblez en la esquina. Me advirtieron que la moto iba a ser retenida llevándola a los patios de la Comisión de Tránsito y que el valor a pagar era de $ 200 y que la única manera para que no se me lleven la motocicleta era que debía cancelar los 50 dólares”, narró.

Me dijeron que transfiera $ 50 a una cuenta de banco. Me cobró el 10 % de mi sueldo. Me sentí extorsionado. Hugo Guerrero,

​conductor afectado

Guerrero le habría dicho al vigilante que no contaba con ese dinero, pero fue entonces que el uniformado soltó una respuesta inesperada: “Me dijo que la alternativa era que le transfiera a una cuenta que me dieron. Como no tenía llamé a mi jefe para que me haga un préstamo”.

El denunciante confesó que lo hizo para evitar que la moto sea retenida, pero en la misiva aseguró sentirse extorsionado. “He sido extorsionado y me siento totalmente afectado por el abuso de poder que efectuó un miembro de la institución. Mis ingresos son de un sueldo básico y el valor de esta extorsión es del 10 % del mismo, lo que influye directamente en mi economía”, detalló el ciudadano, quien ya ha puesto en conocimiento de esta denuncia a la entidad.

Las quejas abundan y se multiplicaron tras conocer el caso que quedó en video y no dudaron en expresar su indignación. “Si los denuncio, la ATM se queda sin agentes”, escribió en X @PaulMontero, mientras que @BeatrizMenendez se lamentó de que este “tipo de actividad lo han normalizado, depuración urgente y no esperen a que exista un video para actuar... es un secreto a voces”, opinó.

En esa misma red social fue compartida, ayer, otra denuncia. La usuaria @MajoBrionees reveló que un agente detuvo la marcha del vehículo en que se movilizaba su esposo y que, presuntamente, el uniformado le pidió 50 dólares. “Adjunto nombres completos del agente a quien se le transfirió por desgracia el dinero por necesidad que no se lo lleven”, publicó en la mencionada red, etiquetando a la cuenta que maneja la ATM y también a la del alcalde Aquiles Álvarez.

