El malecón no ha recibido una regeneración integral desde el 2007 que fue construido.

Los aguajes pusieron en evidencia la falta de mantenimiento en el malecón de La Libertad, el área turística más importante de la ciudad. Por la fuerza del mar las piedras de los muros de contención se deslizaron y con ello, como ha venido publicando EXPRESO desde hace casi dos años, algunos adoquines se fisuraron, otros se rompieron por completo; y las áreas verdes se perdieron.

A estos daños se sumaron los del alumbrado público, que con tanta agua terminaron deteriorados. La ciudadanía criticó que la inversión no sea destinada a una obra prioritaria como esta. Finalmente, luego de tanta bulla ciudadana, la Alcaldía decidió dar luz verde a la intervención de la estructura.

Hace unas semanas, la regeneración del malecón lineal, cuya extensión es de un kilómetro, empezó con el cambio de adoquines, la colocación de pasamanos de madera y de iluminación artificial con luces ledes; y el reforzamiento de la escollera número uno, en la que se está habilitando una especie de muelle peatonal para uso recreativo.

El malecón. Fue inaugurado en diciembre de 2007 y desde entonces no ha sido intervenido. La regeneración cuesta $ 1’200.000 y estará listo en tres meses.



“El malecón es la imagen de una ciudad, ya era hora de que tenga un cambio. El sitio estaba descuidado, estancado en el tiempo”, comentó la turista Marbella Fiallos; quien criticó que haya solares aledaños al malecón en mal estado, abandonados y con monte, y que sirven de refugio a consumidores de alcohol y drogas.

Adoquines. Los que están rotos o sueltos serán reemplazados por unos nuevos a lo largo de todo el Malecón. Joffre Lino

“Las autoridades deberían velar porque esta zona esté impecable. He investigado y dicen que esos solares se han encontrado hasta restos arqueológicos y que por eso no se los puede intervenir. No sé si sea cierto, pero algo hay que hacer”, solicitó Fiallos.

Este malecón es bello, tiene una vista preciosa, por eso las autoridades deben siempre mantenerlo en óptimas condiciones. Esa es la prioridad, cuidar su imagen.



Marbella fiallos,

turista

Iván Cruz es miembro de Patrimonio Cultural de La Libertad e indicó que si bien en el pasado se hallaron restos, ahora no los hay por lo que los propietarios de los terrenos tienen la libertad de construir. Lamentablemente -indicó- estos no cuentan con los recursos para hacerlo o no tienen en planes levantar ahora un bien.

“De ser así, que están en todo su derecho, que el Cabildo entonces vele para que mantengan sus solares en orden: limpios, con rejas, muros, sin monte. El malecón ha permanecido en el olvido por mucho tiempo, si al fin le están cambiando el rostro, que sea de forma integral y que todos apoyen en ello”, sentenció el ciudadano Walter Cando; que exhortó a que el Cabildo busque la manera de generar proyectos en la playa con los niños, el adulto mayor, el turista o las mascotas, para que así todos puedan ver al lugar como un punto fijo de paseo.

Cada que visito al Ecuador, me gusta venir a este rincón de La Libertad. Es impresionante ver tan de cerca al mar. Que le hagan cambios es un plus y una necesidad.



Mario Pianu,

turista italiano

En el sitio se sembrarán plantas, palmeras y árboles. Joffre Lino

Sobre el estado en el que se encontraba el espacio y las razones por las que no se actuó a tiempo, el alcalde de La Libertad, Víctor Valdivieso, reconoció el descuido; pero atribuyó el daño y la indiferencia de este tema a las administraciones pasadas.

“Desde que empecé mi gestión, una de mis prioridades ha sido el embellecimiento de la ciudad...”, sentenció. Mas, su opinión causó asombro entre la ciudadanía que aseguró que el cantón además de baches, está carente de sombra, parques y veredas que faciliten la movilidad.

En La Libertad hacen falta tantas obras, no vivimos en el mundo que dice el Alcalde. Árboles, eso es lo que quiero. Barrios llenos de árboles y de menos cemento. Lupe Cedeño,

​habitante del cantón

Parques y veredas, más iluminación y orden. Eso requiere La Libertad para ser un cantón más amigable. Necesitamos turismo. Que la playa sea utilizada como enganche al turista y no como refugio del delincuente o el consumidor, que ahí hasta duerme. Sandy Argudo,

​habitante

La escollera. Ha empezado a ser reforzado y a la vez, en ella se está habilitando una especie de ruta y muelle que permitirá a los visitantes recorrerlo de forma segura. En él habrá además plantas. Joffre Lino

“Que ahora vaya a intervenir el malecón es importante, sin duda. Pero que el alcalde no diga que la ciudad está bella porque no es así. La Libertad quema al igual que los otros cantones que integran la provincia. No tenemos corredores verdes, una ciclovía o murales que te inviten a salir de casa y pasear. Que tampoco describa un mundo irreal”, señaló la habitante Ángela Álvarez.