Guayaquil: Delincuentes atacan a bala a una tienda tras negarse a pagar 'vacuna'

Cuatro sujetos en dos motocicletas llegaron la tarde de este miércoles 12 de julio hasta una tienda de la cooperativa Carlos Magno, en el sector de la Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil para asaltar dicho negocio.

Guayaquil: Extorsionadores atacan con explosivos a una imprenta Leer más

Los antisociales, antes de llevarse el dinero dispararon en contra del local y luego uno de ellos con una piedra y a patada rompió el vidrio de la vitrina para ingresar al comercio.

Adentro sometieron al dueño y se llevaron 2.300 dólares en efectivo. El propietario del local asegura que el ataque tendría relación con las extorsiones de las que está siendo víctima desde hace más de tres meses.

"Me han llamado al celular, enviado mensajes y panfletos exigiendo dinero a cambio de no atentar en contra de mi vida y local. He denunciado en la Fiscalía", manifestó el perjudicado.

Su hija, solicitó más presencia policial en el sector y asegura que cuando reciben llamadas telefónicas de número desconocidos cuelgan por temor a ser extorsionados. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En la grabación se observa la acción de los delincuentes.

Guayaquil: Detienen a cuatro sujetos que extorsionaban a comerciante de la Bahía Leer más

El teniente Bryan Guamaní, jefe del circuito Juan Montalvo informó que tras el hecho delictivo se realizó un operativo de captura para dar con los responsables. "Es el primer caso en contra de un local en este sector. El señor dueño del local nos dice que hace tres meses había recibido mensajes extorsivos".