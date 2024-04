Delincuentes aprovechan los cortes de luz para ingresar a robar en las viviendas

La astucia de los delincuentes es aprovechada en las horas de los cortes de energía eléctrica. Los antisociales se acercan a las casas, analizan qué pueden sustraerse y les toman fotos para luego entrar a robar.

Esto ocurrió en el sector de Samanes 1, en el norte de Guayaquil, donde la noche del martes 16 de abril de 2024 llegaron cinco sujetos a bordo de un vehículo Hyundai Tucson de color gris, ingresaron a un inmueble y se llevaron varios objetos y enseres.

Moradores como Johanna Torres, contaron a este Diario que los delincuentes merodean el sector cuando no hay luz, porque las casas se encuentran a oscuras y los cercos eléctricos no funcionan.

Te invitamos a leer: Guayaquil exige no ser más un escenario de la crueldad

"Tememos que los robos a casas y personas se convierta en una pandemia, estos delincuentes vienen a ver las casas, luego buscan horas propicias para meterse a robar, los dueños del inmueble afectado estaban trabajando, ya la habían analizado, sabían que no había nadie", manifestó Johanna.

"Ni para publicar los horarios reales de los cortes sirven. Ineptos. No mientan" Leer más

Ángela Aroca, quien tiene 36 años residiendo en esta zona porteña, también expresó su preocupación por la presencia de delincuentes en este sector. A su domicilio ya se han acercado en dos ocasiones con la intención de meterse a robar.

"En la última ocasión no había luz, mi esposo y yo nos asustamos, ya que podían cortar los cercos eléctricos y meterse. Por suerte nos encerramos rápido. Por no haber energía las alarmas no funcionan", sostuvo la adulta mayor.

¿Te gusta leer EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!