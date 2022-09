Dejaron un arma de juguete debajo del carro de un fiscal del Guayas

El fiscal César Peña Morán nuevamente es víctima de una amenaza en contra de su vida. Esta vez dejaron una pistola de juguete debajo de su vehículo, el cual estaba estacionado en el parqueadero del Complejo Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, donde él labora.

Comisión internacional llegará para acompañar la investigación del caso María Belén Bernal Leer más

El hallazgo del arma de plástico, que estaba dentro de una funda negra ocurrió la madrugada de este viernes 23 de septiembre.

Con este hecho sería el quinto atentado en contra de este fiscal del Guayas, quien se ha desempeñado como funcionario judicial en varios cantones de la provincia.

"He sido intimidado con granadas, disparos a mi vehículo y ahora amenaza con una pistola de plástico. Siempre he sido una personal frontal y apegada a la justicia y la verdad. Este tipo de actos no amedrenta a los funcionarios", manifestó Peña.

De confirmarse que se trata de un hecho criminal, este sería el segundo en esta semana en contra de un funcionario judicial del Guayas. El lunes 19 de septiembre el fiscal Édgar Escobar Zambrano fue asesinado a tiros en la Plaza La Merced, frente del mismo nombre donde ejercía sus funciones.