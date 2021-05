Defensoría del Pueblo: "CNEL estaría sobrefacturando el servicio de energía eléctrica"

La Defensoría del Pueblo anunció este 27 de mayo que está conversando con las autoridades del nuevo Gobierno, para que se reformule la política pública que maneja el servicio de la energía eléctrica. La defensora subrogante, Zaida Rovira, dijo en una rueda de prensa que no es posible que constantemente se presenten las quejas de las facturas altas. Dado que la empresa no ha incrementado el precio del kilovatio, "la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) estaría sobrefacturando el servicio de energía eléctrica". La situación Diario EXPRESO la ha relatado en varios reportajes.

Los justificativos de CNEL que no acepta la ciudadanía Leer más

Rovira destacó que se debe tomar en cuenta que todavía no se supera la pandemia y que los ciudadanos enfrentan una crisis económica por todas las restricciones de movilidad que ha sido necesario aplicar para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. "Por la situación económica muchos no tienen los recursos para pagar y si a esto se les suma que les llega una factura con costo alto es obvio que van a reclamar. En la Defensoría, en el pasado ya pusimos una acción de protección, que ayudó a quienes reclamaron por las planillas de la cuarentena de 2020. En ese entonces la empresa hizo la refacturación correcta", recordó.

Enfatizó que esto no puede seguir así, que cada vez y cuando se presenten casos de sobrefacturación. "Estamos conversando con varias autoridades. Estamos planteando que se reformule la política pública que ayude a que el usuario cuente con una ruta de reclamos, porque no existen mecanismos para que el ciudadano se queje y sea correctamente antendido", indicó.

La Defensora del Pueblo (S), abogada Zaida Rovira, en una rueda de prensa anunció las medidas que tomará por las facturas altas de energía eléctrica. Alex Lima

También recordó el discurso del presidente de Guillermo Lasso, de un país de encuentro, donde todos opinen, todos se escuchan y juntos se buscan soluciones sin recorrer a la violencia. En base a ello propone una reunión con los representantes de los activistas sociales, colectivos que defienden a los usuarios, las autoridades del Gobierno, asambleístas, CNEL y la Defensoría del Pueblo. Si no hay una respuesta inmediata de hacer esta reunión, la Defensoría pondrá otra medida cautelar a fin de que terminen la emisión de las facturas altas. "No es posible que la empresa diga que es por un problema de sistema. ¿Cómo es que no falla el sistema cuando el cliente va a reclamar? En algunos casos CNEL le ha dado la razón al usuario.

“CNEL cree que con la energía cargamos baterías de los ovnis” Leer más

Para Rovira es importante que las nuevas autoridades estudien la posibilidad de cambiar de CNEL al personal o a altos jefes que estén provocando el constante sobrefacturación.

La Defensoría hasta fecha, en este año, ha recibido 400 peticiones de investigar casos de facturas altas de energía eléctrica. Pero Rovira señaló que existen más reclamos de ese número que llegan a las redes sociales, porque los ciudadanos aún se cuidan de la pandemia y prefieren hacer una denuncia virtual. Por esto la entidad no puede indicar cuántos usuarios necesitan que se revise su factura de luz.

No obstante CNEL de Guayaquil dice que de enero a abril de este año, se han presentado 13.841 denuncias y según la empresa más de un 90 % se han solucionado.

Mientras se daba la rueda de prensa, al pie del edificio de la Defensoría estuvieron usuarios que todavía no logran solucionar sus problemas. Entre ellos estuvo Maryuri Valencia con una planilla por 833 dólares, cuando antes pagaba 10 dólares, dijo. En una situación similar está Eddy Palma con una factura por 934 dólares.

El caso que más llamó la atención fue de Paola Romero, quien tiene discapacidad intectual de un 57 % y una factura por una cocina que no ha sacado. Según su familia eso no es así, creen que le han falsificado su firma y usado sus documentos que se perdieron en el pasado. La joven, por su discapacidad, no explicó si los documentos los perdió o se los robaron. Pero, en este caso no se ha puesto la denuncia de perdida de la cédula. Pero si es importante que la empresa investigue cómo es posible que se entregó una cocina, sin darse cuenta que había una suplantación de identidad, según la denuncia de los familiares.

Entre tanto la Defensoría ha hecho una invitación a una mesa de diálogo, para juntos encontrar una solución y terminen la sobrefacturación de la energía eléctrica.