El camino para que Daniel tenga el derecho de tener un carné de discapacidad se alarga. El niño, de 5 años de edad, perdió un ojo por cáncer y ha solicitado el documento desde hace tres años. Ayer asistió a una cita en el dispensario del Ministerio de Salud en Bastión Popular y allí le indicaron que necesita los exámenes actualizados; y dado que el pequeño tiene dificultad para subir escalones, ahora debe sacar una cita con un neurólogo para que certifique esa dificultad de movilidad y explique el porqué.

Diario EXPRESO ha seguido el caso de Daniel desde julio de 2020, cuando se hicieron públicos los casos de las credenciales entregadas a personas sanas, que usaron el documento para importar carros pagando menos impuestos. El caso del niño es una prueba de la burocracia que hay en Salud; los ciudadanos se quejan hasta de que no es fácil conseguir una cita para esto.

Pero el problema no son los doctores, es el sistema. “Estoy decepcionada del sistema de salud pública, porque cuando les pedí ayuda para llevar a operar a mi hijo a Colombia los trámites fueron interminables y al final con más agilidad llegó el apoyo de una fundación. Y ahora con el carné estoy en trámites sin fin”, dijo Alejandra Paredes, mamá de Daniel.

No es posible que con un ojo menos no puedes tener el carné de discapacidad. He cuestionado eso en otros casos. El sistema que hay en el MSP es inhumano. William GavilÁnez



vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud

Paredes detalló que ayer fue atendida por una doctora amable que le explicó que ella debe seguir la guía que existe para entregar el carné, y los requisitos son tener exámenes firmados por los especialistas. Entonces, Daniel deberá ir a un oftalmólogo que indique su situación visual. Por ahora solo está actualizado el certificado de Solca, que dice que el cáncer del niño ha sido controlado. Pero, como le indicaron a Paredes los doctores de Colombia, faltan 2 años más de control para decir que superó el cáncer. El niño sufrió de retinoblastoma bilateral, un tumor que si no se sacaba a tiempo podía llegar al cerebro.

La tarde del martes, el ministro de Salud, Camilo Salinas, conoció el caso de Daniel por medio de una entrevista con este Diario y se comprometió personalmente a solucionar el tema.

Paredes está llena de gratitud porque su hijo está vivo y pide que atiendan a su hijo no por lástima, sino por sus derechos a la salud y el bienestar. “Necesito saber quiénes pueden tener el carné de discapacidad, porque al parecer por tener un ojo menos no se alcanza al porcentaje para ello”, dijo Paredes, mientras respiraba profundo como para llenarse de ánimo y seguir con los trámites. Señaló que se trata de no perder la esperanza.

Insisto en que se debe cambiar los requisitos para calificar una discapacidad. Además que se debe reorganizar el Conadis. El sistema de salud actual es indolente, le falta corazón. Francisco Zambrano



presidente del Comité de Derechos Humanos y Sindicales

DERECHOS HUMANOS

“Al MSP le falta corazón”

Dos activistas de derechos humanos, William Gavilánez y Francisco Zambrano, dicen que han cuestionado la guía que hay para calificar a una persona con discapacidad.

Gavilánez dijo que esa guía es inhumana y que hace ocho meses le dijo al Ministerio de Salud (MSP) que urge cambiarla. Mientras que Zambrano señaló que al sistema del MSP le falta corazón. “El sistema de salud es indolente y es el pueblo el castigado con los trámites. No el que tiene poder para sacar carné de discapacidad de manera ilegal. Hemos hecho investigación y hay tramitadores que cobran hasta $ 2.000 para entregar la credencial. Esperamos que el nuevo Gobierno termine con esto”, enfatizó Zambrano.