Una década de encuentro de letras, culturas y generaciones

Este 18 de septiembre, el Centro de Convenciones de Guayaquil abrió sus puertas nuevamente a los entusiastas de la lectura, esta vez celebrando el décimo aniversario de la Feria Internacional del Libro (FIL) en esta ciudad.

El encuentro de varias comunidades

‘‘El primer día siempre me invaden los estímulos porque veo todo lo que me gusta, es como entrar a una juguetería de niña’’, contó Alejandra Valverde, de 23 años. Desde hace cuatro años, ella ha tenido ‘‘el privilegio’’ de no solo asistir por afición, sino de crear contenido para el evento y ser la conexión entre la Feria y sus comunidades, como ella explica. ‘‘La gente piensa que es una sola comunidad, pero estando aquí te das cuenta de que es una diversidad de grupos y nichos chiquitos’’, explica a EXPRESO.

La FIL representa más que solo un desfile de descuentos en publicaciones y mercancía relacionada. Es un encuentro con las palabras que consolida la pasión no solamente por el libro en físico, sino también por la narrativa en sus diferentes expresiones.

La feria del libro atrae a lectores de todas las edades. FRANCISCO FLORES

Los lectores acuden en familia a recorrer las estanterías FRANCISCO FLORES

Música sinfónica armonizaba la inauguración de la feria FRANCISCO FLORES

Hay stands con temática de libros, como el Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien FRANCISCO FLORES

El décimo aniversario de la FIL también conmemora hitos importantes para la literatura universal: diez años del fallecimiento de Gabriel García Márquez; cien años del fallecimiento de Franz Kafka, autor de ‘La metamorfosis’; 60 años de la publicación de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ de Roald Dahl y 70 años de la publicación de la icónica saga ‘El Señor de los Anillos’ de J. R. R. Tolkien.

La juventud es protagonista de la FIL

Este año, la Feria ofrece sus principales atractivos para los jóvenes, quienes protagonizan la nueva corriente de amantes de la lectura en la ciudad. Uno de ellos es Samuel Aguilar, quien es violinista y asistió a la FIL por una presentación.

Sin embargo, se dejó decantar por la variedad de historias apiladas a su alrededor. ‘‘La música conecta todo, es un lenguaje en sí. No puedes saber de música si primero no sabes de historia y toda la literatura relacionada’’, comentó al explicar su pasión al conectar su arte con la escritura.

Por su parte, Fátima Macías sí aprovechó las promociones y lanzamientos. Esta es la cuarta edición de la FIL a la que asiste. ‘‘Yo recomiendo leer los libros físicos, el poder separarlo, sentir su textura es único. En digital se pierde mucho esto’’, argumentó la joven lectora.

Los jóvenes hurgaban entre libreros encontrando sus títulos preferidos. FRANCISCO FLORES

En la Feria del Libro hay espacio para ilustradores, editoriales, poetas, escritores y muchos otros creadores, nacionales e internacionales, que son artífices de palabras que buscan trascender.

Cecilia Jurado, gerente comercial de Expoplaza, expresó su orgullo al resaltar que esta feria rompe con mitos todos los años. ‘‘El 70 % de nuestros visitantes son gente joven, entonces no es verdad que ellos leen menos. En Guayaquil sí se lee, esta es una de nuestras ferias más masivas’’, aseveró Jurado.

Coincidió con ella la ministra de Cultura, Romina Muñoz, quien se unió a la celebración de los diez años de la FIL destacando la literatura como pilar de la cultura nacional. ‘‘Hay una generación mucho más informada y abierta a conocer nuevas expresiones culturales’’, subrayó.

En uno de los más de 70 stands que Expoplaza brindó a editoriales, librerías y emprendimientos, un grupo de chicas estudiantes de diferentes colegios se reunieron para conversar de su autora juvenil favorita. Aunque sus uniformes las diferenciaban, parecían entenderse en el mismo idioma y emoción.

Alumnos de colegios recorrieron la FIL. FRANCISCO FLORES

Los más pequeños del hogar también pueden disfrutar de cuentos FRANCISCO FLORES

Personas de todas las edades pueden participar del concurso de ajedrez ''Gambito de Reina''. FRANCISCO FLORES

Alejandra Valverde contó que en la FIL las audiencias se han diversificado. ‘‘A un amante de las novelas de Kafka también le puede gustar el manga, y pueden coincidir en esto adolescentes de 16 años y adultos de más de cuarenta’’, ejemplificó.

La emoción también colma el rostro de los autores que tienen la oportunidad de darse a conocer en la FIL. Maximiliano Serte, por ejemplo, es un escritor y músico argentino que en esta décima edición de la FIL tendrá la oportunidad de presentar su obra ‘En mesas separadas’. ‘‘Es uno de los eventos literarios y culturales más significativos tanto para Ecuador como para Sudamérica. Por ende, tener la oportunidad de realizar el lanzamiento de mi último libro aquí es todo un orgullo’’, dijo.

Alejandra también reflexionó sobre este décimo aniversario y lo indispensable que es para las comunidades. ‘‘Esto es una celebración. Los libros fueron la primera herramienta para globalizar el mundo y dar a conocer otras culturas. Lo lindo de este evento es que precisamente reúne a todas esas personas que nunca dejarán que las letras mueran’’.

