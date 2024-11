''Deberían sacarlos de las calles'': Quejas ciudadanas por 'el gusanito'

En época de apagones, las calles de Guayaquil de repente se iluminan por una bulliciosa carrocería: los parlantes saturan una melodía de Karol G y dicho vehículo articulado zigzaguea en la intersección bajo el semáforo. Hay personas que van colgadas a los lados, aferrados sin protección alguna; los pasajeros del 'gusanito' ríen despreocupados.

La ciudadanía cuestiona

La sorpresa para Erick Vargas es que este 'gusanito' ahora pasa por su ciudadela, La Garzota, cuando no es común: En las calles zigzaguean violentamente. Van colgados -los pasajeros- como colectivo. Es muy peligroso”, manifestó a este Diario.

Alexander Cali, residente de Sauces, dice que por su cuadra 'hacen base'. ''Creo que deben regularizarlos. Sí son bien imprudentes. Aceleran como locos en calles pequeñas y cierran calles por minutos para hacer sus maniobras'', describe.

Elaine Maldonado, quien reside en el centro de Guayaquil, opina que estos vehículos también pueden ser víctimas de la inseguridad: ''No te sientes cómodo de pasear por las calles en este transporte ya que no sabes si terminará completo su recorrido. Actualmente, lo mejor para las calles es que no circule más, al menos no por sectores que son considerados puntos rojos o principales'', citó.

Srs @ATM_Transito favor enviar un agente o camioneta 🛻 que desconecte la sirena 🚨 al GUSANITO que recorre desde sauces 4 frente al tía de sauces 5 y Guayacanes el sonido constante pone a pensar que de pronto hay una emergencia 🆘 y no es así. — Byron Soriano (@ByronSoriano5) November 3, 2024

Aunque en redes sociales hayan quejas también, hay personas que lo defienden: ''No veo necesario que los prohíban, solo que corrijan lo que hacen mal. Deberían sectorizarlo, pero no que maneje así nomás por calles concurridas'', dice Sebastián Hidrovo, morador de la Alborada. Coincide con el respaldo Francisco Orellana, del suroeste: ''para nada deberían prohibirlo, es parte de la cultura latinoamericana. Es como un bus turístico low-cost de la ciudad'', dijo.

EXPRESO consultó a la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) para conocer qué acciones se toman para regular estos vehículos y circulación, pero hasta el cierre de este reporte no hubo respuesta.

