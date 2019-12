Dante Anzolini: "Jamás voy a permitir que me definan como delincuente"

Luego de que un grupo de empleados y exempleados de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG), entre ellos, músicos y servidores administrativos, acusaran al director artístico, Dante Anzolini, de abusos de poder, hostigamiento y acoso laboral; Anzolini, de procedencia argentina y quien ocupa el cargo desde abril de 2017, responde a las acusaciones.

“A mi me pueden llamar estricto, sí, porque lo soy; pero jamás voy a permitir que alguien me defina como delincuente”, dijo ayer en una rueda de prensa, al asegurar que no ha tomado decisiones abusivas en contra de los trabajadores, nunca.

“Se habla de una amenaza penal de la que francamente no tengo información. Todo lo que han dicho puede resumirse como problemas administrativos y suponiendo que existan, deben ser resueltos por esa vía. Pareciera ser que no es el interés”, agregó, al señalar que las personas que ahora lo denuncian son dos. Una de ellas, la que lo acusó en 2017, sin fundamentos.

“Lo que ha pasado no es una sorpresa, no empezó ayer. Atrás de esas personas, hay gente atrás, eso sí. No me querían aquí, tengo testigos”, advirtió, asegurando que las quejas responden a al invento de una historia alternativa únicamente por lograr algún tipo de seguridad.

"Cuando llegué no pude cobrar por mes y medio porque no me pagaban. Hice la denuncia. Empecé mi gestión y envié una comunicación simple a 15 músicos por llegar tarde. Un día se me aparece una persona y me dice que lo estoy acusando. Se va, vuelvo a dirigir, termina el ensayo y viene esa persona a repetir lo mismo. Me acusaban de acusador. Siempre fue un simple comunicado. Un comunicado...", precisó.

Hecho. La semana pasada, empleados y extrabajadores de la Sinfónica de Guayaquil se pronunciaron junto a su abogado. MARIO AVILES

Anzolini, quien sustentó lo dicho con documentos y videos, habló además de cómo ha crecido la OSG.

"No voy a tolerar ningún tipo de denuncia maliciosa ni temeraria, yo podré ser idealista, autocrítico y me la paso ayudando. Aquí casi todos los músicos han crecido". Dante Anzolini, director de la OSG



Las condiciones de los músicos a su llegada era muy mala, no tenían estabilidad. "No podemos ni cambiar las sillas, pero eso no es mi culpa ni mi responsabilidad. Los músicos no tenían las condiciones para crear y aún así funcionaron y funcionan porque había ese interés. Aquí ha habido progreso”.

A decir del director de la entidad, el noventa y cinco por ciento de la Orquesta ha experimentado un progreso desde que llegó. Uno tan grande que le sorprende y agrada, "pero que desgraciadamente también evidencia que hay personas que no quieren prepararse o estudiar", dijo en alusión a lo ocurrido.