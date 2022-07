Un día después de que Cristina Reyes, como publicó EXPRESO, denunciara una "campaña sucia" en su contra tras cuestionar la gestión de Cynthia Viteri; la alcaldesa de Guayaquil, a través de su cuenta oficial de Twitter, la invitó a participar en la contienda por la Alcaldía de Guayaquil "con honestidad y debate de ideas".

"Reafirmo mi invitación a las mujeres políticas para llevar una campaña electoral en la que primen las ideas y propuestas, dejando de lado insultos y ataques personales que alimentan la misoginia", publicó en un primer tuit; previo a dirigirse a Reyes, la parlamentaria andina que hace no más de un mes se desafilió del Partido Socialcristiano por discrepancias con algunos militantes.

"Señora Cristina Reyes, podemos tener diferencias, pero de eso se trata la democracia. Usted de quien se apartó fue de Jaime Nebot, líder máximo del PSC. La invito a participar en la contienda por la Alcaldía de Guayaquil con honestidad y debate de ideas. Me solidarizo con usted y su esposo por los ataques recibidos y difundidos en redes sociales. De mi parte todas las mujeres contarán con el respeto que sus familias merecen, sin importar ideologías", publicó Viteri hace unos minutos.

Reyes, quien no se ha pronunciado aún al respecto, denunció el pasado 26 de julio una campaña sucia para desprestigiarla y que también ha tenido como objetivo a sus familiares. "No se puede tapar el sol con un dedo. Luego de pronunciarme del manejo indebido y de los presuntos actos de corrupción en el Municipio de Guayaquil, un pútrido troll center y sus canes han salido con demenciales historias inventadas sobre mis seres queridos. Los autores está acostumbrados a este tipo de campaña sucia, similar al entorno nauseabundo en el que viven y de donde jamás podrán salir. Inventan inescrupulosamente historias de mis seres queridos porque saben que de mí no pueden hablar absolutamente nada malo. Jamás he estado vinculada a algún acto de corrupción, por eso puedo levantar la voz y denunciar lo que otros callan, y que ciertas autoridades de control alcahuetean", comentó la exasambleísta del PSC, quien sonaba para correr por la Prefectura del Guayas, en un video colgado en su cuenta de Tik Tok y compartido además en Twitter.

Los que no tenemos rabos de paja y jamás hemos estado inmersos en corrupción podemos levantar la voz sin miedos ni temores.



En el audiovisual, Reyes aseguró que todavía no había decidido sobre su participación a la Alcaldía. "Solamente la posibilidad (de candidatizarse) los pone tan nerviosos y preocupados, ya que saben que las encuestas me favorecen. Saben que los guayaquileños no queremos más corrupción ni fantochadas", comentó.