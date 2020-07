Cynthia Viteri: “Hoy no tenemos rebrote en Guayaquil; mañana, depende de ti”

El temor al rebrote de la enfermedad del COVID-19 se respira en las calles de Guayaquil. Referente a esto la alcaldesa Cynthia Viteri indicó, en el enlace radial del miércoles 1 de julio, que hoy la ciudad no tiene rebrote. Pero, eso no significa que mañana no se pueda dar si cada persona no es responsable con las medidas de bioseguridad que todavía debe seguir. Enfatizó, “el que no exista un rebrote mañana depende de ti, depende de cada uno de nosotros, de cada ciudadano”.

Con miras a apoyar al ciudadano responsable el municipio va a dividir la ciudad, como publicó EXPRESO esta semana, y enviará doctores al barrio que tenga más contagios y así controlar y evitar que se multipliquen los casos. Pero, a su vez los vecinos tienen las responsabilidad de avisar a las autoridades si la persona que está con fiebre o algún síntoma del coronavirus está saliendo. A través de la aplicación SoSafe se puede advertir a la autoridad y entonces se va a esa casa y se interna al enfermo para darle los cuidados adecuados y evitar que salga a contagiar a más personas.

#Guayaquil | Las miradas están puestas en los barrios y serán los residentes que alerten a las autoridades. El plan arranca el martes 7 de Julio. 👇 https://t.co/7LZDGHSgJE — Diario Expreso (@Expresoec) June 30, 2020

Adicional a esto, cuando se detenga un caso positivo es importante determinar de que en esa casa hay el espacio para que el resto de la familia no se contagie. “Si no hay ese espacio lo mejor es llevar al paciente al Centro de Convenciones o al hospital Bicentenario”, manifestó.

Agregó que la pandemia cambió muchas cosas y aceleró planes que el Municipio tenía para el 21 o 22, por ejemplo la ciclovía. Para levantar al nuevo Guayaquil post Covid se están haciendo cambios en el cobro de tasas, por ejemplo los restaurantes podrán poner sillas y mesas en el exterior sin pagar una tasa. “En este proyecto hay interés y existen empresas creando diseños de sillas, mesas y toldas para atender al cliente al aire libre”.

También se mencionó que el municipio ha atendido a más de 100.000 personas durante la emergencia sanitaria. Indicó que desde el 10 de mayo hay 0 muertos por coronavirus con intervalos. Pero, esto no significa que las personas deben dejar de cuidarse y de aplicar las medidas de bioseguridad. “En un descuido se puede regresar al semáforo rojo con restricciones más fuertes, por eso lo mejor es ser responsable: hay que usar mascarillas, mantener la distancia, lavar las manos”, dijo.

Adicional dijo que la sesión por la fiesta del 25 de Julio será al pie del Corazón de Jesús.