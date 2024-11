Más de 350.000 ciudadanos viajaron, a pesar de la crisis eléctrica

No hay corte que apague las fiestas. Así, un gran número de usuarios pasaron por la Terminal Terrestre de Guayaquil. Los destinos eran variados, pero el objetivo uno solo: despejar la cabeza de las fuertes coyunturas que enfrenta el país.

El número

Según informó Terminal Terrestre, se registraron 350.902 personas en las boleterías de las diversas cooperativas de transporte.

Cuenca, Playas, Santa Elena, Babahoyo, Milagro, Manta, Pedro Carbo y Paján fueron los destinos más elegidos por los guayaquileños durante este feriado.

''Estamos hablando de cinco días, por lo que decidí salir este feriado a pesar de la crisis energética y económica ya que no he tenido el tiempo de viajar ni a la playa y, después de mucho trabajo y estrés, es necesario tomar un descanso y un cambio de ambiente para recargar energías'', contó a EXPRESO la ciudadana Scarlet Bumbila.

''Esta vez escogí Cuenca como destino, a pesar de que no soy fan de la sierra porque me enferma, y además, no me gusta mucho viajar en feriado por la multitud de personas. Sin embargo me he encontrado muchas actividades que habrán durante sus festividades que me llaman mucho la atención'', dijo otra turista, Eduarda Cobos.

De esta forma, se vivieron cinco días de descanso debido a la peculiar crisis que enfrenta el Ecuador en materia energética, que los obligó a también declarar el 31 de octubre como un feriado recuperable a nivel nacional.

