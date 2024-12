La CTE se deslinda de responsabilidad por el fallecimiento de un menor en su club

Segura EP emitió la tarde del 30 de noviembre un comunicado en el que continúa expresando su cuestionamiento hacia el ECU 911, tras un incidente ocurrido en las piscinas del club de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), donde un menor falleció por asfixia al sumergirse en este lugar.

Segura EP cuestiona al ECU 911 por muerte de menor en emergencia en Guayaquil Leer más

Ante esta situación, la CTE se pronunció el 1 de diciembre sobre el caso, deslindándose de la responsabilidad, al tratarse de una tragedia ocurrida en instalaciones que no le pertenecen o no son administradas por esta entidad. El lugar es un bien que pertenece y es administrado por el Club de Tropa.

No obstante, la institución expresó sus condolencias a la familia afectada y aseguró que se mantiene dispuesta a cooperar con las diligencias necesarias para colaborar en el esclarecimiento del incidente.

Menor ahogado

En el comunicado inicial emitido por la empresa municipal, esta indicó lo siguiente: “El soporte telefónico al alertante que debe proporcionar el operador del Ministerio de Salud Pública (MSP) a través del ECU 911 para maniobras de RCP en estos casos de extrema urgencia es crítico, así como la inmediata derivación y seguimiento al ente de respuesta. La inobservancia de estos protocolos en las atenciones de emergencia son faltas inaceptables”.

Además, hizo hincapié en que es fundamental que el "organismo responsable de la coordinación de las emergencias (ECU 911) cumpla con los protocolos y priorice la vida de los guayaquileños".

RELACIONADAS Aún se espera un informe detallado del simulacro sísmico

Hasta la publicación de esta nota, ni el ECU 911 ni el Ministerio de Salud Pública (MSP), medio día después del accidente, ninguna de estas autoridades públicas han emitido un pronunciamiento al respecto.

Ante esta situación, la ciudadanía exige no solo que tomen medidas para reforzar su tiempo de respuesta, también instan a que den la cara ante este caso. "No pueden quedarse sin decir nada, es peor que no hablen. Igual aunque digan algo, la gente los va a cuestionar e insultará por su respuesta tardía, pero si se quedan callados, no solo les pasará lo ya mencionado, perderán aún más credibilidad por parte de los guayaquileños", comenta el ciudadano David Mendonza.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!