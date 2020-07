Un cruce peligroso y con desgaste en las estructuras

Cuando Jesús Rojas, habitante del sector Trinipuerto, cruza el segundo puente de la vía Perimetral, su paso se ralentiza por la ausencia de una baranda del lado izquierdo, en el sentido sur-norte, y por el miedo de tropezarse y caer al estero Salado. Él y otros residentes del sector llevan más de un año así, y lamentan el desgaste que presenta el resto de la armadura.

Ese ‘hueco’ incluso es aprovechado por los jóvenes para practicar sus clavados y labores de pesca, explican vecinos, que responsabilizan a recicladores y consumidores de drogas del robo de estas piezas, al igual que de las mallas metálicas colocadas sobre el parterre central, una problemática que ha sido registrada antes por EXPRESO y que no solo aqueja a ese sector de la ciudad.

“Nuestro temor más grande es que cuando crucemos nos roben y nos lancen al estero. ¿Qué pasará con alguien que no sepa nadar?”, se cuestionó Belén Cruz, residente de la cooperativa Brisas del Salado.

El robo de los tubos de hierro se registró en 2015. Un año después, el Municipio realizó la reposición de barandales y pilaretes, pero hoy el problema continúa en varias zonas.

Freddy Granda, jefe de planificación de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), atribuye el deterioro de las losetas a los pescadores, pues asegura que “ellos orinan y oxidan los muñecos (pilaretes); golpean con piedras para hacer sus cosas y las desbaratan”.

A esto se suman las fracturas del viaducto que han sido causadas por el movimiento propio de la estructura, que está en bamboleo y vibración permanente por el paso de los vehículos extrapesados.

En cambio, en el tercer puente de esta transitada vía, las gradas de acceso a las camineras (de ambos sentidos) lucen deterioradas y acumulan desechos y maleza. Otro problema que afecta a los conductores es la insuficiente iluminación, producto de que algunas luminarias están dañadas. Ante ello, Granda admitió que hace falta mantenimiento eléctrico, preventivo y correctivo.

Algunas luminarias del puente Patria no encienden, al igual que en el que cruza la avenida Las Monjas.

Los últimos trabajos en esta arteria se ejecutaron hace más de cuatro meses. Estos consistieron en recapeo asfáltico y bacheo en los tres puentes. Sobre el escenario de hoy, Granda informó a este Diario que todavía están suspendidos los trabajos de mantenimiento. “Por la pandemia, todo se ha atrasado. De a poco se está reactivando (...), pero allí aún no se ha retomado”.

Por su parte, Álex Puruncajas, jefe de operaciones del distrito Esteros de la Policía, asegura que no se han reportado denuncias de robos de estas piezas metálicas, pero sí asaltos a personas con armas de fuego. El uniformado reconoce además que por la sustracción de las mallas, los agresores logran cruzar fácilmente la calle.

En otro punto de la urbe, en el puente Patria, algunas luminarias no encienden y los residentes del sector que caminan desde la calle Gómez Rendón hasta la avenida Barcelona se quejan del desaseo y presencia de algunos consumidores de drogas en los extremos.

Cuando me ha tocado caminar por los puentes me he percatado de que algunos acumulan basura. Ese es el principal problema. Lo mismo ocurre en los pasos elevados.

Fabiola Peñaherrera,



quien labora en un local de modas en La Puntilla.