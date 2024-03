Críticas al Municipio de Guayaquil por color utilizado en sitios emblemáticos el 8M

El Palacio Municipal, la Torre Morisca, la Columna de los Próceres, la iglesia San Francisco fueron varios sitios emblemáticos de Guayaquil iluminados con color rojo la noche del viernes 8 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer.

Según el Municipio de Guayaquil, ese color fue elegido también para recordar el mes de la salud cardiovascular de la mujer.

Sin embargo, esa decisión generó una serie de críticas en redes sociales. Algunos comentarios se enfocaban en que en esta ocasión no se utilizó el color morado, tradicional durante los eventos de manifestación por los derechos de las mujeres.

"Con una googleadita bastaba para saber el porqué del color morado. Si hay dos fechas el mismo día se escoge la más importante, no se las mezcla, son efemérides no aguas frescas del Chavo. Hay momentos y momentos para ser disruptivos, el 8M sin duda no lo era", manifestó Sybel Martínez, abogada y activista.

Hubo otras reacciones: "Ciertamente, las enfermedades cardiovasculares, son la primera causa de muerte en nuestro país (no sé si eso cambió el año pasado con tanto asesinato). Pero... eso del rojo es como que muy intenso y evoca más la sangre de asesinatos que al corazón", sostuvo la usuaria @yamnef.

Cada 9 de marzo se recuerda el día de concientización de la salud cardiovascular de la mujer.

