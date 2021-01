La crisis empuja al joven a estudiar carreras cortas

La llegada del coronavirus y las dificultades para encontrar trabajo empujan a los jóvenes de la provincia de Santa Elena a estudiar carreras técnicas. La falta de empleo y cupo en la universidad los desespera, deprime y solo los más guerreros no dejan de tocar puertas.

Según un estudio de la Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Santa Elena, cientos de jóvenes, entre los 18 a 29 años, están desempleados, y un 44, 78% de la población económicamente activa forma parte del subempleo. La mayor aspiración de los peninsulares, consultados en el análisis, quiere abrir un negocio, pero por la falta de créditos en los bancos no pueden emprender.

A esto se suma que cuando se quiere estudiar no se encuentra cupo en la universidad.

Es una oportunidad que aprovecharé, estoy muy entusiasmada para obtener mi título de licenciada en Administración de empresas; saldré adelante pese a la crisis y la COVID-19. Ana Rosales



Estudiante

Ana Rosales se graduó hace dos años, ha hecho tres veces el examen para ingresar a la universidad, pero siempre le decían que aunque su puntaje era bueno no tenía cupo. Ella quería ser ingeniera en sistemas, una carrera de cinco años.

Rosales no quiso darse por vencida y siguió buscando alternativas. “Cuando uno es responsable no es fácil ser NiNi (ni se estudia, ni se trabaja). A veces sentía que ya no tenía más puertas que tocar, además hay que tener bríos para superar la tristeza de que por tres veces te dijeran: tiene buena nota, pero no hay cupo. En esa circunstancia y con el último ánimo que me quedaba apliqué para una beca, para una carrera corta”, dijo a EXPRESO.

Esta puerta sí se le abrió a Rosales. Ella espera en dos años obtener una licenciatura en Administración de empresas y así poder trabajar en alguna empresa de la península. La falta de empleo para bachilleres y las dificultades en el ingreso a la universidad fueron parte de los motivos para que se decida por una carrera corta de tercer nivel y renunciar, por ahora, a ser ingeniera.

Es muy importante que los jóvenes mantengan la responsabilidad para que el anhelo no se frustre y no se detenga su capacitación. Es importante para su crecimiento. Belinda Lema



Rectora



Instituto Universitario de Formación

La chica forma parte de un grupo de 2.300 jóvenes de la localidad que estudiará, desde ayer, en la modalidad online en el Instituto Universitario de Formación, entidad que ha ofertado sus servicios en coordinación con la Alcaldía de Santa Elena.

Belinda Lema, rectora del ente académico, precisó que su acercamiento con la Alcaldía fue para lograr que 500 jóvenes cursen sus estudios mediante una beca, pero cuando se efectuaron las postulaciones acudieron al llamado miles de jóvenes y al final se optó por los mejores en calificaciones que suman 2.300 becados. Comentó que fueron tantos bachilleres ávidos por continuar en su proceso de formación que se tuvo que cambiar los esquemas y buscar una estrategia para ampliar la cantidad de beneficiados. “No se podía dejar afuera a tantos jóvenes, se llegó a un entendimiento con las autoridades y se logró matricular a los que mostraron mejor nivel académico”, explicó Lema.

La autoridad del centro académico informó que las especialidades escogidas por los peninsulares son administración de empresas, contabilidad y marketing y publicidad. Las carreras que se dictarán tienen un costo aproximado de cinco mil dólares, la municipalidad correrá con casi la totalidad del valor.

Luego de 7 años retorno a clases, nunca perdí la fe de estudiar. Ojalá Dios me premie con salud para en dos años convertirme en un profesional y servir a mi península. Jesús Tigrero



Estudiante

Pero la beca no la recibieron solo los jóvenes del cantón Santa Elena. Jesús Tigrero es de Santa Rosa, del cantón Salinas, estudiará Contabilidad, se graduó hace 7 años y por falta de recursos económicos no pudo continuar con sus estudios superiores.

“Siempre anhelé cursar las aulas de un instituto, lamentablemente en la provincia no existen y ahora que se presenta esta oportunidad no la desaprovecharé”, señaló. Similar actitud mostró Leticia Domínguez, de la población de Cerro Alto, quien cursará Administración de empresas.

Otras becas Otro grupo cursará sus estudios a mediados de este año, pero el financiamiento para estos será diferente, la beca será parcial.

Para los jóvenes de Santa Elena, sería ideal que desde las alcaldías se dicten además cursos y talleres ligados al emprendimiento. “Acá, si no estudias no tienes nada. Más de uno cree que porque vivimos cerca del mar estamos obligados a dedicarnos a la pesca y no es así. Ese es nuestro fuerte pero podemos dedicarnos también a los negocios. ¿Por qué no crear plazas gastronómicas? ¿Por qué no apuntar hacia el urbanismo? Tenemos sueños, pero a veces no hay dinero ni cupos para alcanzarlos”, explicó Jorge Escandón, de 19 años.

Frente a ese escenario, que es su caso, explica, los cursos son esa catapulta y escuela que les permite crecer y ganar experiencia hasta alcanzar su propósito.