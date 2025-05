Corte de luz este 27 de mayo en Guayaquil: zonas afectadas y respuesta de CNEL

Mientras CNEL trabaja para identificar la causa en la vía a la costa, usuarios en Ceibos y el sur de la ciudad reportan fallas reiteradas. Exigen respuestas claras.

La tarde de este 27 de mayo, un nuevo corte de luz afecta a distintos sectores de Guayaquil, con especial énfasis en zonas ubicadas en la vía a la costa. Según reportes oficiales de CNEL EP, se registra una interrupción del servicio eléctrico en Ciudad Olimpo, San Pedro de Chongón, Paseo del Sol, Villa Geranio, Rosedal y otros puntos de vía a la costa.

La empresa eléctrica indicó a través de sus redes sociales que técnicos se encuentran en la zona “trabajando para identificar la causa y restablecer el suministro a la brevedad posible”, aunque hasta el cierre de esta nota, no se ha detallado el origen de la falla.

En Ceibos también se reporta el apagón



Mientras tanto, en el distrito Ceibos varios ciudadanos aseguran que también han quedado sin servicio eléctrico desde primeras horas de la tarde. Romina Salcedo, madre de familia, relató su experiencia y cuestionó la frecuencia con la que se reportan los cortes.

"Cerca de las 14:30, cuando llegábamos de la escuela de mis niños, la luz se fue. Llamé a CNEL pero nadie contestó. Me preocupa que se alargue, nos coja la noche y mis hijos no puedan hacer sus tareas. No es la primera vez que esto ocurre. Son ya varios cortes solo este año", precisó.

La falta de atención a los reportes ciudadanos incrementa el malestar. Salcedo cuestionó la falta de canales eficientes para informar sobre estos casos y pidió mayor comunicación por parte de la empresa pública.

⚠️ GUAYAQUIL



AHORA | Se reporta una interrupción del servicio eléctrico que afecta los sectores de Ciudad Olimpo, San Pedro de Chongón, urbanización Paseo del Sol, urbanización Villa Geranio y Rosedal, en la Vía a la Costa.



— CNEL EP (@CNEL_EP) May 27, 2025

Preocupación por la frecuencia de los cortes



En Ciudad Olimpo, uno de los sectores señalados por CNEL, los residentes temen que estas interrupciones empiecen a normalizarse. “No sé qué pasó. Si fue un transformador, un pájaro, un globo de helio… no tengo idea. Pero me enoja que los cortes se repitan cada vez más seguido. ¿Es esto normal?”, dijo Mónica Llerena, vecina del sector.

Este sentimiento se replica en otras zonas de la ciudad. En el sur de Guayaquil, Fernando Navarro, habitante del sector Estella Maris, asegura que la energía se ha ido y regresado hasta cuatro veces este lunes 27 de mayo.

“La luz se ha ido como cuatro veces. Se va 5 o 10 minutos y regresa, pero así no se puede vivir. ¿Quién responde si se nos dañan los electrodomésticos?”

Al momento, la empresa no ha publicado un tiempo estimado de restablecimiento del servicio para las zonas afectadas.

