Cortes de luz en el norte de Guayaquil: tres barrios a oscuras en medio de lluvias

Tres barrios del norte de Guayaquil quedaron afectados por un repentino corte de luz durante la jornada de intensas lluvias que azota la ciudad, por sexto día consecutivo, este 25 de febrero.

Según la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), la ciudadela Ferroviaria, Urdesa Central y el sector del Malecón del Salado quedaron sin suministro eléctrico. En cuanto a la causa, los técnicos de la entidad aún no tienen una respuesta, pero aseguran que ya están en el lugar para identificar el problema.

⚠️ GUAYAQUIL



AHORA | Se reporta una interrupción del servicio eléctrico que afecta el sector del Malecón del Salado, Cdla. Ferroviaria y Urdesa Central, al norte de la ciudad.



Técnicos de #CNELEP se encuentran en el sitio identificando la causa para poder restablecer el… pic.twitter.com/Yk8veZlwYK — CNEL EP (@CNEL_EP) February 25, 2025

El problema lleva más de una hora sin resolverse, según los afectados



La entidad informó sobre el incidente a las 17:35; sin embargo, los ciudadanos llevan más de una hora sin energía en sus hogares. Felipe Sotomayor, quien reside en el sector entre las calles Todos los Santos y Circunvalación, detalla que se quedaron sin luz alrededor de las 16:50, y con la llegada de la lluvia, las calles quedaron oscuras rápidamente.

“Con toda la delincuencia que sufrimos en Urdesa, y quedarnos a oscuras en este momento, es lo peor que nos puede pasar. No solo la lluvia incesante que no deja dormir, sino que ahora me invade el miedo constante de que vengan a robarnos aprovechando la falta de luz y que no se escucha nada por la lluvia”, comenta.

Por su parte, la pareja de adultos mayores, Rolando Cevallos y María Hinojosa, residentes en la ciudadela Ferroviaria, detallan que llevan más de una hora sin electricidad en sus hogares e instan a las autoridades a buscar una solución rápida, ya que, además de la falta de energía, este barrio se ha convertido en un "objetivo" para los delincuentes, quienes aprovechan la ausencia de vigilancia para asaltar a los habitantes.

Así estamos todos en Urdesa Central...🤦🏻‍♂️🥲 — Rulof Petter (@petter_rulof) February 25, 2025

“Llamen a la Policía para que haga rondas por aquí. Si ya de por sí estamos abandonados, al menos ahora que no tenemos cómo ver quién está afuera, que los agentes vengan a darnos resguardo”, comenta Cevallos.

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado, los ciudadanos creen que la posible causa del corte se debe a un daño causado por las intensas precipitaciones. "Lo más probable es que los diluvios que han caído constantemente durante casi una semana hayan terminado por dañar el cableado o algún equipo, lo que ha provocado la falta de electricidad."

