Corte de energía en el aeropuerto de Guayaquil tras falla en generadores eléctricos

La Autoridad Aeroportuaria indicó que el apagón ocurrió durante un mantenimiento ejecutado por CNEL. Ya opera con normalidad

La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) informó que la mañana de este sábado 17 de enero de 2026 se registró un corte de energía de aproximadamente una hora en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, durante un mantenimiento programado de la subestación eléctrica.

Según el comunicado oficial, los trabajos correspondían a un mantenimiento preventivo integral anual de la subestación que abastece al aeropuerto y estuvieron a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Como parte del procedimiento técnico, estaba previsto que los generadores eléctricos del aeropuerto entren en funcionamiento de manera temporal, un proceso que normalmente genera breves parpadeos durante la transferencia entre la red comercial y los equipos de respaldo.

No obstante, durante la ejecución del mantenimiento se produjo, según la entidad, un "sobrecalentamiento de los generadores del aeropuerto, lo que ocasionó un corte de energía aproximado de una hora".

Ante este evento, se activó el plan de contingencia del aeropuerto, con el objetivo de minimizar impactos en las operaciones aéreas y en la atención a los pasajeros.

En el documento, la Autoridad Aeroportuaria señaló que se mantiene supervisando de forma permanente cada detalle relacionado con este evento, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades operativas.

Tras superar el inconveniente técnico, la AAG aseguró que la terminal aérea opera con total normalidad, sin afectaciones adicionales en vuelos, servicios o infraestructura.

