Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

El próximo domingo 9 de noviembre se realizará la suspensión del servicio de agua debido a trabajos de mantenimientos

Algunas personas buscarán abastecerse de otras formas para evitar la ausencia del agua potable.

Guayaquil se prepara para enfrentar un corte prolongado del servicio de agua potable este domingo 9 de noviembre, una medida que afectará a gran parte de la ciudad y que ha generado malestar e incertidumbre entre los ciudadanos.

Los trabajos se realizarán desde la medianoche hasta las 10:00 del domingo. Una vez restablecido el suministro eléctrico, Interagua reactivará los grupos de bombeo para reiniciar la producción del líquido

Según informó Interagua, la suspensión se extenderá entre 12 y 14 horas, dependiendo del sector, debido a trabajos eléctricos programados por parte de CELEC EP – Transelectric en la subestación Pascuales, instalación que provee de energía a la Planta La Toma.

El servicio, sin embargo, no se normalizará de inmediato: se prevé que en el norte, centro y sur de Guayaquil el restablecimiento empiece alrededor de las 12:30, mientras que en la vía a la costa se extendería hasta las 14:00.

Afectación se extenderá a cantones vecinos

La suspensión no se limitará a Guayaquil. Debido a que Interagua también abastece a Daule, Nobol, Samborondón y Durán, estos cantones también verán interrumpido el servicio durante varias horas.

Ciudadanos incómodos por cortes imprevistos

Este nuevo corte llega en un contexto de constantes reclamos ciudadanos. En lols últimos meses, residentes de distintos sectores de Guayaquil han denunciado cortes de agua imprevistos y sin previo aviso, que complican las rutinas domésticas y laborales.

Ahora, ante un corte prolongado anunciado, muchos temen que la suspensión se prolongue más de lo previsto, como denuncian que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

“Uno se organiza con tiempo, pero a veces el agua no vuelve cuando dicen”, comentó Yadira Román, una vecina del norte de la ciudad. “El problema no es solo el corte, sino la falta de claridad y previsión”.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan almacenar suficiente agua para las horas de interrupción, y mantener precaución para evitar el mal uso del líquido.

El corte de agua afectará a gran parte de la ciudad. Freddy Rodríguez

