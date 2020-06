Coronavirus: Seis surfistas sancionados por ingresar a la playa en Santa Elena

Cinco tablas de surf decomisadas y seis personas multadas, fue el resultado de un operativo realizado este 1 de junio por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los inspectores municipales en los balnearios Olón y Montañita, en la provincia de Santa Elena.

Las autoridades informaron que el ingreso a las playas continúa prohibido, pese a que dos de los cantones de la provincia, en este caso La Libertad y Santa Elena, pasaron ya del semáforo rojo a amarillo. En este último cantón sin embargo, como publicó días atrás EXPRESO, las comunas Montañita, Olón, San Pedro y Curia aún permanecen en alerta roja, debido a la cantidad de casos de COVID-19 que se presentaron.

Control No es la primera vez que la comunidad denuncias que los surfistas ingresan al mar durante esta época. Ante ello, la policía ha optado por incrementar los operativos.

Los surfistas fueron sorprendidos por los uniformados cuando practicaban entre las olas. Los policías, según indicaron a EXPRESO, esperaron a que salgan del mar los bañistas para llamarles la atención. No faltaron los reclamos de su parte. A causa de ello se les impuso sanciones.

“Aquí no estamos expandiendo el virus, nuestra vida es en el mar, además de que en otras partes del mundo ya han abierto los lugares turísticos, debido a que se ha comprobado que en el océano ni en la arena se producen contagios”, dijo uno de los bañistas.

Aunque nos duele y económicamente nos afecta, el turismo no puede aún reactivarse. Si volvemos al ritmo de vida que teníamos antes, el virus se reactivará, y eso es lo que menos queremos ahora.

Al respecto, la ciudadanía apoyó la gestión de las autoridades. "Si todos estamos encerrados en casa, lo óptimo es que nadie salga, ni a las calles, ni a la arena, ni al mar. La ley debe ser para todos. Si bien el virus no se propaga en el mar, cuando los surfistas salen, si hay posibilidad de que se contagien, de uno tener activo el virus", aseguró Julio Bazán, habitante de la comuna Montañita.

Para Ernesto Valverde, del mismo lugar, es necesario que las autoridades continúen con este tipo de controles, a fin de mantener el confinamiento que, en el lugar, no se ha levantado del todo. "Montañita es uno de los pocos lugares del cantón Santa Elena que aún sigue en rojo, y lo está precisamente porque hubo muchos casos y varias muertes", lamentó.

Mano dura para locales y turistas. Si estamos poniendo todos de nuestra parte, entonces que todos colaboren. En la playa no debe haber nadie. Las medidas de seguridad deben mantenerse para evitar un rebrote.

Según datos del Municipio de Santa Elena, cantón al que pertenecen Montañita y Olón, en toda la jurisdicción cantonal existen 2.760 casos positivos y de estos ya se han recuperado 480 personas.

Sobre las inspecciones, los policías y militares aseguraron que las mantendrán de forma aleatoria en todas las playas peninsulares.

Teniendo en cuenta como se incumplen con las reglas, está claro que no estamos aún preparados para levantar la alerta. Y lo aceptamos. Lo que vivimos semanas atrás, realmente no atemorizó. No queremos repetir esos días.



