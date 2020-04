Luego de que EXPRESO publicara una nota donde se evidenció la desesperación de la población de la provincia de Santa Elena, por no tener un solo laboratorio que realice las pruebas para diagnosticar el COVID-19; el prefecto de la provincia, José Daniel Villao, indicó que se logró adecuar un laboratorio en el balneario de Ballenita en donde estas se efectuarán.

Coronavirus: La provincia de Santa Elena se siente abandonada Leer más

Ayer empezaron con las primeras 30 muestras y se estima que en el transcurso de la semana lleguen del extranjero los reactivos que la institución provincial adquirirá. Villao adelantó que invertirán en 10.000 test. Un número que, a decir de los habitantes, no es suficiente aún.

Equipo. En Santa Elena se prevén hacer 10.000 test. Los ciudadanos piden a los alcaldes que inviertan en ellos, como lo hacen en otras provincias. Joffre Lino

“Necesitamos que los alcaldes apoyen e inviertan en algo similar. Aquí se pasan solo fumigando las calles. Siendo tan turística la provincia de Santa Elena y siendo tan conocida a nivel nacional y el exterior, no entiendo cómo las autoridades no le prestan atención. Aquí hay dinero para invertir. Reaccionen. Lean bien: Santa Elena, Salinas y La Libertad, reaccionen”, precisó Heliberto Mórtola, habitante del cantón Salinas.

Pero si bien, la falta de test es uno de los mayores problemas que aquejan a la población, el hecho de que los seis subcentros rurales de salud y dieciséis dispensarios del Seguro Social Campesino permanezcan cerrados o no cuenten con la medicina necesaria para combatir el virus, tiene decepcionados a los peninsulares.

Decenas de muertes repentinas en Manabí Leer más

“En Colonche no sabemos qué hacer, la gente está muriendo y no hay atención médica. Se supone que si estamos en emergencia sanitaria los centros de salud deberían estar abiertos, pero eso no pasa”, reclamó Cristóbal Reyes, de esa comunidad.

Thomas Villao, presidente del Gobierno Parroquial de Colonche, confirmó que en esta parroquia en lo que va de la emergencia ya van 63 personas fallecidas. “Mueren entre 3 y 4 personas por día, las víctimas están relacionadas a problemas respiratorios y son miembros de una misma familia, estamos en zozobra. La situación nos está consumiendo ”, declaró el dirigente. En Colonche los sitios más golpeados son Palmar, Río Seco y Manantial de Guangala . A la fecha, pese a la solicitud de los habitantes, en estos lugares no se han levantado cercos epidemiológico de ningún tipo.

"Nos urge atención. Y no queremos solo paraceamol. Necesitamos medicinas, seguridad, todo. A veces ni mascarillas encontramos", lamenta Otto Garcés, habitante de Colonche.

Jennifer Armijos, vocera de la Dirección de Salud en Santa Elena, explicó que los dispensarios fueron cerrados para precautelar la integridad del personal médico. En algunos, reconoce, los médicos y enfermeras tuvieron contacto con pacientes positivos. “Siguiendo las normas, tuvimos que aislarlos para evitar la propagación. Sin embargo hemos dotado de equipos de bioseguridad a los médicos y enfermeras para que esta semana vuelvan a atender”, señaló.

Según el boletín epidemiológico de Salud, en Santa Elena no hay más que cinco fallecidos por COVID-19. No obstante y teniendo en cuenta las estadísticas del Registro Civil, en apenas una semana se reportaron 152 fallecidos. Esto es más de lo que se reporta en todo un mes: 118.

Situación. Los ciudadanos piden que a los médicos y enfermeras de los subcentros los doten del equipo necesario para evitar el contagio y la suspención de los servicios de salud. Joffre Lino

Derechos Humanos advierte sobre vulneración a la libertad de expresión Leer más

Por no haber podido acceder a un diagnóstico, las familias desconocen si su pariente murió por coronavirus. La mayoría asegura que sí, basándose en los síntomas.

DOLOR POR RETIRAR CUERPOS.

En los alrededores del hospital Liborio Panchana, los familiares de las personas que fallecen en esta casa de salud todavíapugnan por el retiro de los cuerpos, que son llevados a un contenedor frigorífico hasta tener los resultados de las pruebas.

Patricia Solano, de Ballenita, reveló que para retirar el cuerpo de su tía tuvo que peregrinar casi una semana. Además denuncian que en lugar donde están siendo sepultados se les cobra hasta $ 200. “Esto es dramático”, coinciden.