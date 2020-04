Coronavirus en Ecuador: Los casos confirmados suben a 7.466 Leer más

Las cifras oficiales de contagiados por COVID-19 en la provincia de Santa Elena se mantienen en 74, mientras que los fallecimientos por esta misma causa no superan los 5. Sin embargo, esas estadísticas, a decir de los peninsulares, no refleja la realidad.

A diario, se quejan, hay muertes; y ciudadanos con sintomatología que, advierten, no tienen dónde hacerse una prueba que confirme el diagnóstico, ya que estas las continúan realizando en Guayaquil. No hay hospital público que las realiza. Hasta hace poco, las hacía apenas un laboratorio particular.

En San Rafael (Santa Elena), sus dirigentes indicaron que, hasta el 10 de abril, se registraron 8 fallecidos: 6 con tos, fiebre e inconvenientes para respirar. “Antes, máximo morían dos ciudadanos por mes. Lamentablemente por acá no ha llegado personal del MSP a efectuar pruebas”, expresó el ciudadano Darwin Cruz.

El puerto pesquero de Santa Rosa, perteneciente al cantón Salinas, es una de las zonas más golpeadas por la muerte. En lo que va de abril, han fallecido una veintena de personas. Una cifra que alarma, debido a que en esa localidad, según datos del Registro Civil, no se reportaban más de 4 muertes al mes, antes de la emergencia.

“Todos los días hay muertos, algunos son miembros de una misma familia. Hemos tenido problemas para sepultarlos, esto es un calvario”, preció Rafael Tigrero, presidente de la Federación de Barrios del lugar.

Santa Rosa. Los habitantes exigen que la zona sea militarizada y cerrada para evitar la propagación del virus. Joffre Lino

Por la situación, el jueves pasado las autoridades provinciales dispusieron militarizar la zona pesquera y luego cerrarla. “Necesitamos asistencia médica, no basta con las fumigaciones que los alcaldes han dispuesto. Nos urge que declaren esta zona en área de emergencia. No entiendo por qué las autoridades no reaccionan. La gente se está muriendo”, expresó la moradora Luisa González.

Pero las muertes no solo se han dado en esta localidad, sino también en comunidades del cantón La Libertad y Santa Elena, como San Pedro, San Antonio, Cadeate, Chanduy, entre otras.

Según los certificados de defunciones en el Registro Civil, entre el 1 y el 8 de abril se produjeron 152 muertes en toda la provincia. En el 2019, la cifra de fallecidos en el año fue de 1.425, un promedio de 118 por mes. Esta vez en una sola semana se superó esa estadística.

Hecho. En el hospital Liborio Panchana han sido ya 38 los pacientes con COVID-19 recuperados. La ciudadanía clama porque los doten de más equipos e insumos. Joffre Lino

Respecto a lo que está sucediendo, la gobernadora de la provincia Datziana Villao, en una cadena radial reconoció el hecho e indicó que junto a las autoridades de salud trabajan para establecer los sitios que podrían ser considerados focos de la enfermedad. El objetivo, dijo, es segmentar las áreas en las poblaciones.

La autoridad informó que la mayoría de los decesos se producen en los domicilios debido a que la ciudadanía tiene temor a acudir a los hospitales, pues consideran que las casas de salud están infectadas con el virus; pero los habitantes difieren. Si no van es porque no hay camas, ni los suficientes respiradores, así como tampoco medicinas que logren salvarlos, se quejan.

RECLAMO Los ciudadanos exigen que las autoridades se unan y trabajen habilitando todos los hospitales públicos y privados para que atiendan casos de COVID-19 durante la emergencia. Exigen medicinas para tratar el virus, así como tanques de oxígeno, respiradores y mascarillas para la población.

Y ni hablar de las pruebas. La falta de test para detectar la enfermedad es una de las mayores falencias y al respecto entre las autoridades cantonales reina el silencio. Habitantes como Augusto Saavedra, del cantón Salinas, reclaman que no estén gestionando acciones o pidiendo ayuda a otras provincias. Lamenta, dice, la inoperancia con la que se está actuando.