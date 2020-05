En la sesión de concejo de este 6 de mayo, el Municipio de Samborondón aprobó una nueva ordenanza que dispone medidas obligatorias de prevención para evitar la propagación del COVID-19 en los establecimientos comerciales y de servicio.

La norma contempla promover el uso de documentos digitales, propender la facturación electrónica exclusiva, eliminando el uso de facturas impresas. Los establecimientos deberán cambiar los sistemas de cobro de tarjeta de crédito a los nuevos sistemas de lectores de aproximación. De allí que se permitirá el uso de pantallas táctiles que funcionen como cajas registradoras, las que deben ser desinfectadas constantemente, y en cada cambio de turno del personal que la utiliza.

En los establecimientos de prestación de servicios, el usuario deberá acudir con cita previamente programada. Una medida que, a decir de los usuarios, resulta oportuna. "Teniendo en cuenta los casos que se han reportado en este cantón, resultaba urgente que se toman todas estas decisiones. La vida definitivamente nos cambió. Ahora hay que ser precavidos. Nos toca seguir las normas para evitar futuros sufrimientos", piensa Claudia Gonzales, habitante de Entre Ríos.

En los establecimientos asimimo se deberá tomar la temperatura al ingreso y salida a todos (incluidos trabajadores) con termómetros sin contacto.

Según lo establecido, en cada uno de los negocios reactivados se deberán realizar capacitaciones de bioseguridad y evaluaciones de riesgo para todo el equipo de trabajo. Además se deberá proveer de alcohol desinfectante al cliente, al ingreso y salida de las instalaciones.

Restringir el uso de ascensores solo para personas con movilidad reducida y desinfectar el calzado a los clientes que acudan a los negocios donde laboren más de 20 personas, serán otra de las medidas que se implementarán.

Sobre el hecho de que solo determinado grupo de personas pueda usar el ascensor, los ciudadanos dicen estar de acuerdo. "Ahora hay que priorizarlo todo, si esa herramienta se la destina solo a algunos, incluso estaremos cuidándonos. Y es que en los ascensores resulta complicado cumplir con el distanciamiento...", agrega Atilio Ordóñez, de Ciudad Celeste.

Durante la sesión, asimismo, se resolvió hacer una reforma a la ordenanza por la cual se establece el cobro de la tasa retributaria por servicios técnicos, administrativos y similares en el cantón.

"El objetivo de esta es contribuir con el sector de la construcción haciendo una rebaja en las tarifas que se cobran por trámites de propiedades horizontales, fusiones, divisiones, rediseño de urbanización, determinación de línea de fábrica, linderos y mensuras (exclusivamente para Cabecera Cantonal), y rectificación de linderos (exclusivamente para Cabecera Cantonal)", publica en el documento.

Sin embargo y pese a los cambios que se promueven, los residentes -no solo de la cabecera cantonal- continúan solicitando la construcción de un hospital. "La Puntilla, Tarifa, la cabecera cantonal, todos necesitamos de un buen hospital. No tenemos dinero para costear una Unidad de Cuidados Intensivos o una hospitalización en clínica privada. A los que vivimos aquí no nos sobre el dinero. Municipio, Ministerio de Salud contruyan un hospital. Lo necesitamos", insistió Washinton Paladines, residente de la ciudadela Las Riberas.