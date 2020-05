Luego de que EXPRESO publicara una nota respecto al estado en el que se encuentra la ciclovía de vía a la costa, hoy repleta de maleza a tal punto de dificultar el paso a los ciclistas; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) precisó a EXPRESO que está contemplado darle mantenimiento a la obra.

#URGENTE @UrbFed Km 14, Colegio Logos y Centro Comercial Costalmar la maleza se esta tomando la ciclovía se observa basura y hasta escrementos humanos en ese tramo. Sres @ObrasPublicasEc Sr ministro @martinezjg urgente disponer el desbroce y limpieza @Expresoec @eluniversocom pic.twitter.com/nZSval1vVl — Guillermo Ayala (@GAP571) May 6, 2020

"El MTOP está alistando un plan de intervención para el mantenimiento de la ciclovía segregada a la vía E40 tramo Puerto Azul – Chongón – Progreso, de 58,5 kilómetros. Las acciones consistirán en la limpieza de esta y desbroce de maleza", precisó la institución a través de un comunicado, en el que no dejó claro si la propuesta plantea que los trabajas se lo hagan a corto plazo o luego de que pase la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Una situación que, a decir de Olga Benavides, de la ciudadela Puerto Azul, resulta preocupante. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora, que se puede circular prácticamente un día a la semana, según la placa de cada auto, la bicicleta resulta indispensable para las familias.

"La ayuda por lo tanto sería que en los próximos días se pode la pista, que sea después no tiene tanta gracias. Es ahora, que más la necesitamos, que requerimos de esta ayuda. Aquí la mayoría está intentando no sacar el auto, así se mueven hasta más rápido a los locales comerciales del área y no contaminan", agrega.

Para otros ciudadanos, como Melinda Salvatierra, residente de la ciudadaela Arcadia, sería conveniente que la pista quede despejada para evitar pequeños incidentes. "Por todos lados se habla de que hay que promover el uso de bicicleta, que este será hoy el medio del futuro. Pero, ¿cómo hacerlo? Si las condiciones para mantener su uso no son las más convenientes. Así, habrá muchos que seguirán optando por usar el auto", lamentó esta mañana, como lo publicó este Diario.

Estado. Los residentes del sector solicitan una pronta intervención en el sitio. Cortesía

De hecho es tal la importancia que ha ganado ese medio de transporte que para los colectivos de ciclistas, los locales de la venta de repuestos de bicicletas, que permanecen cerrados, deberían reanudar la atención por la necesidad de que las personas ahora utilizan este vehículo, ya sea para ir a comprar alimentos o medicinas.

Alberto Hidalgo, fundador del colectivo Libre Actividad, señala que ante esta problemática, se ha publicado un formulario en el portal de Masa Crítica Guayaquil, donde los dueños de los negocios llenen sus datos y, de esta manera, conocer cuántos están dispuestos a atender. Hasta este miércoles 6 de mayo, 37 talleres y tiendas se han registrado.

Excelente guía para iniciarte en la bici en época de pandemia. 🚲#LaBiciEsElCambio https://t.co/ufXjRfToHA — Diana Patiño Flor (@nitadp) April 29, 2020

Sin embargo, lamenta que muchos usuarios actualmente no puedan conseguir un local abierto para comprar los repuestos o adquirir una nueva bicicleta. “Existe una gran demanda, muchos se acercaban a los locales tradicionales para comprar, pero sin resultados. Esto pasa en sectores del norte, sur y centro”, sostiene.