A través de un comunicado, el Municipio de Guayaquil aseguró que la antigua maternidad Enrique Sotomayor, en cuya infraestructura se están realizando una serie de adecuaciones; no atenderá a los pacientes con coronavirus, como inicialmente se había previsto.

La decisión se da después del recorrido por el lugar y la reunión virtual que mantuvieron el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez; el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos; y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien se encuentra en cuarentena obligatoria en su hogar, por estar contagiada de Covid 19.

Compromiso Previo a esta reunión entre las autoridades, el pasado 23 de marzo a través de una carta, la directora municipal de Salud Martha Karina Santos solicitó a Zevallos ratificar el compromiso al que se había llegado con la exministra Catalina Andramuño, respecto a las medidas tomadas por la emergencia.

El hecho de no tratar a pacientes contagiados, respondió a la sugerencia de Zevallos de captar allí únicamente a los pacientes que acuden a los hospitales del MSP, pero por sus dolencias habituales.

“Esta es mi recomendación, dadas las circunstancias y viendo el progreso de la obra. En este momento es necesario que se tengan listas el mayor número de habitaciones y que sea destinado, en principio, para todos los pacientes que salen de los otros hospitales y que no pueden ser atendidos ahí, que no tengan la enfermedad ”, manifestó Zevallos , según el documento, haciendo hincapié en qué en las unidades de salud del MSP se atenderán a los enfermos de coronavirus que requieran estar ingresados.

"Tendremos que mover a los pacientes (que no tienen la pandemia) y anticiparnos a lo que se nos viene y por eso es que estas habitaciones serían perfectas. Yo me imagino que se podrían traer acá a pacientes politraumatizados, que ya se les ha atendido en otro lugar, en fase de recuperación, pero que todavía no pueden ir a la casa...”.

Al respecto, Viteri se acogió a la sugerencia.

Según lo establecido, en la maternidad en una primera fase se habilitarán 22 habitaciones individuales, 22 habitaciones dobles y 2 habitaciones triples con capacidad para 72 camas.

Si bien algunos epidemiólogos consultados por EXPRESO han considerado oportuno contar con un espacio como el de la antigua maternidad para tratar a los pacientes; han hecho también hincapié en qué no es lo único que hará falta en Guayaquil para sobrellevar la emergencia sanitaria.