Luego de que EXPRESO publicara una nota sobre el estado en el que se encuentra la ciclovía de vía a la costa, ahora utilizada por las decenas de residentes que, durante esta crisis sanitaria causada por el coronavirus, han optado por movilizarse más en bicicleta que en sus autos; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) respondió.

#MTOPInforma: Por administración directa se efectúa limpieza de espaldones y ciclovía en el km 12,5 de vía a la Costa #Guayaquil pic.twitter.com/fSthMlpajJ — @ObrasPublicasEc (@ObrasPublicasEc) May 7, 2020

Esta semana, este Diario reflejó a través de fotografías y un video como, ante la cantidad de maleza que había en los alrededores de la pista, los ciclistas tenían dificultades para transitar. Al mismo tiempo se le preguntó al MTOP sobre si estaba previsto un mantenimiento en el área y aunque aseguró que sí, que estaba alistando un plan de intervención para el mantenimiento de la ciclovía segregada a la vía E40 tramo Puerto Azul – Chongón – Progreso, de 58,5 kilómetros, no confirmó cuando. Sin embargo desde la cuenta oficial de Guillermo Ayala, presidente de la Federación de Urbanizaciones de vía a la costa, este 9 de mayo el líder precisó que los trabajos han empezado a ejecutarse.

"Buen trabajo, empezaron con el área más crítica", señaló, acompañando la frase de un video en el que se puede ver cómo han sido ya podados algunos de los arbustos.

Al respecto, residentes como Roberto Loayza, habitante de la ciudadela Puerto Azul, creen que ahora tendrán ya facilidades para circular. El asegura que no ha utilizado el auto más que para calentarlo y evitar que la batería se dañe. "Desde que inició esto, me muevo solo en la bici porque puedo hacerlo varios días a la semana por el tema de la placa, y puedo ir a los locales comerciales y farmacias. Me siento más seguro", agrega, al hacer hincapié en que por la cantidad de maleza que había, tuvo varias veces dificultades para cruzar.

"Escuchaba movimientos, se me pasó varias veces por la cabeza que en el monte había iguanas, lagartijas o hasta serpientes...".

Para los residentes, que este tipo de gestiones se realizan evidencian el cambio que quieren para la ciudad. Coinciden en que con la llegada de la nueva normalidad, la bicicleta será el medio más utilizado. "Pocos querrán arriesgarse a tomar un taxi o ir en un bus. De ser así, Guayaquil debe preparse. Y no solo manteniendo las pistas libres, sino iluminadas y con espacios anchos para circular. Ojalá y la alcaldesa le ponga atención a ese punto. Ese sería un cambio mecesario y real...", agregó la también residente Mercedes Pujil, de Belo Horizonte.