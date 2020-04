Coronavirus en Ecuador: La Cruz Roja hace llamado a donar sangre

Con la expansión del coronavirus, una de las medidas para su contención es quedarse en casa. Pero esto ha causado la disminución de las donaciones de sangre, lo que afecta a los pacientes internados en hospitales y clínicas.

Por eso, el Banco de Sangre de la Cruz Roja del Guayas realiza su campaña ‘Si vas a salir que sea para donar sangre’, que tiene como fin invitar a las personas en buen estado de salud y que tengan que salir por distintas actividades, a realizar un gesto solidario para salvar vidas: donar sangre.

Aquellos que colaboren con la colecta sanguínea que se lleva a cabo en el Banco de Sangre de la Cruz Roja del Guayas, ubicado en Primero de Mayo 111 y avenida Quito, de lunes a sábado de 07:00 a 13:00, deben cumplir con estos requisitos: tener entre 18 y 65 años, buen estado de salud, un peso superior a los 50 kilos, no haber sido operados en los últimos 12 meses, no haberse realizado tatuajes ni colocado piercings en el lapso de un año, además de portar cédula de identidad o el pasaporte.

Es importante recordar que el COVID-19 no se puede transmitir por la sangre, sólo por vía respiratoria, y en este sentido ni la donación de sangre ni la transfusión suponen ningún riesgo para el donante ni el paciente. #DonaSangre #DonaVida pic.twitter.com/y9sP1TyG0q — Cruz Roja del Guayas (@cruzrojaguayas) April 17, 2020

El personal del Banco de Sangre cuenta y cumple con todas las normas y protocolos de bioseguridad. Y la población, aquella que ha donado a lo largo de esta cuarentena, da testimonio de ello.

Hace una semana en Guayaquil lo hizo Daysi Navas, quien vive en la sexta epata de la ciudadela la Alborada. Nunca antes lo había hecho, fue su primera vez y dijo que tomó esa decisión para lograr ayudar a otros. "Me sentía desconsolada con todo lo que estaba pasando a mi alrededor, quise ayudar. Se me ocurrió hacer esto. Ahora que las cosas van mejorando es hora de que todos ejecutemos buenas acciones, en casa he animado a que todos lo hagan. No da miedo, hay mucha seguridad, hay protocolos y así ayudamos a otros...", manifiesta.