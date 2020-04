En los últimos tres días, las calles de Guayaquil han tenido más movimiento vehicular y peatonal, que desde que inició la cuarentena por el coronavirus.

EXPRESO lo comprobó la mañana de este 1 de abril de 2020, en un recorrido por la ciudad. La circulación de motos, carros y camiones se observaba por todas partes, incluso, muchos automotores cuyas placas no terminaban ni el 7, 8 o 9, que eran los que no estaban autorizados para circular, lo hacían.

Coronavirus: La venta informal intenta resurgir pese a la cuarentena Leer más

Las vías Las Américas, Quito, Francisco de Orellana, entre otras, contrastaban el paisaje que se reflejó en ellas en los primeros días de aislamiento domiciliario, donde más que avenidas, parecían caminos de una ciudad fantasma.

El flujo vehicular incluso, en vías como la avenida Perimetral y Machala, parecía uno habitual fuera de horas pico, antes de la emergencia sanitaria.

Este medio observó los controles de placa a cargo de agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), en compañía de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que instalados en vías grandes, a veces dejaban pasar a los conductores, cuyas placas no correspondían al día con tan solo la muestra de la credencial de la empresa donde laboran, que debían ser del área de salud, de cadenas de alimentos y de otras áreas sustanciales.

La ATM, Fuerzas Armadas y Policía en un operativo de control de placas en la avenida de Las Américas. JUAN FAUSTOS/EXPRESO

A diario hay conductores sancionados por infringir la medida de placa, al punto que los Centros de Retención Vehicular en el Puerto están repletos de carros, (retener el automotor es una de las sanciones que pueden aplicarse). En la provincia del Guayas se registraron hasta el 31 de marzo 935 conductores sancionados.

Coronavirus: Interlab suspende la toma de pruebas por la falfa de reactivos Leer más

El ritmo vehicular atraía a decenas de vendedores informales y peatones. “Tenía dos semanas que no salía y por mi problema de varices necesitaba caminar. Me ofrecí para hacer las compras”, narró Narcisa, quien no dio su apellido y caminaba por el centro de la ciudad.

Pese a que se observó también menos presencia militar, el Departamento de Comunicación de Las Fuerzas Armadas indicó que ha aumentado el personal militar en Guayaquil para el control en el toque de queda y que los operativos se concentran más en ciertas zonas, donde los reportes dicen que hay mayor aglomeración de ciudadanos.