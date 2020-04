Un respiro. Luego de varias semanas finalmente en el Coliseo Humberto Andrade Solórzano, ubicado en la cabecera cantonal de Samborondón, el segundo cantón de Guayas más afectado con 424 contagiados de COVID-19 según el corte de ayer, se empezaron a atender a pacientes con coronavirus. La alcaldía del cantón facilitó el lugar y se lo entregó equipado al Ministerio de Salud Pública.

Coronavirus: Pese a la restricción vehicular, el flujo de vehículos se multiplica Leer más

MINUTO A MINUTO | Coronavirus en Ecuador y el mundo: todas las noticias actualizadas

La acción responde a un reclamo de la población de no tener sitio dónde atenderse o ser trasladado durante esta crisis sanitaria. "Aunque este lugar ahora nos brindará ayuda y al menos nos permitirá oxigenarnos, realmente no es lo que necesitamos. Necesitamos un hospital de verdad y aquí en la cabecera. En las localidades de alrededor, la gente teme por su vida", precisó Mónica Ramírez, residente de Samborondón, que se quejó de que el centro de salud que existe en la cabecera cantonal no esté lo suficientemente equipado.

"Requerimos ambulancias. Nos preocupa tener que vivir con una pandemia de este tipo por mucho tiempo y no sentirnos protegidos", lamentó Wendy Guzmán, otra habitante, que sugirió al alcalde Juan José Yúnez que destine todos el presupuesto del Cabildo a salud.

"No importan ahora los shows, las fiestas e incluso los parques; si la familia no está sana y completa, lamentablemente nada importa", manifestó.

Equipos. En el lugar se han instalado cien camas para atender a los pacientes. Cortesía

Hoy el coliseo está equipado, según informó la alcaldía a través de un comunicado, con 100 camas y sus respectivos colchones e insumos. Asimismo, por el período que dure la emergencia, se puso a disposición 20 contenedores de oxígeno; equipos de protección para el personal que brindará atención médica; limpieza del coliseo y recolección de desechos. Y además, proveerán de la alimentación necesaria a los colaboradores.

¡La salud de los samborondeños es prioridad! Hoy el Ministerio de @Salud_Ec inició su atención a los pacientes con problemas respiratorios a causa del COVID-19 en el Coliseo Humberto Andrade Solórzano equipado por esta alcaldía, con camas y contenedores de oxígeno. pic.twitter.com/0zDS7A2NTp — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) April 24, 2020

Coronavirus: El fin de semana se habilitarán solo dos carriles en el puente de la Unidad Nacional Leer más

De la misma manera como se está actuando en Guayaquil, Yúnez ha iniciado un programa de brigadas médicas casa a casa para entregar medicinas a personas vulnerables del cantón, entre ellos adultos mayores y madres con niños con discapacidad. La finalidad es que estas personas eviten salir a sitios donde corran el riesgo de contagiarse. Y aunque este tipo de acciones ha sido bien recibida, entre la población se solicita también que se instalen más túneles de desinfección y se entreguen mascarillas a las familias.

"Pronto tendremos ya que salir a trabajar, es necesario. Pero queremos hacerlo cómo se debe. En La Puntilla, donde hay más oportunidad, las personas tienen la condición económica y los medios para buscar insumos; acá nos hace falta todo. Pedimos más atención. No somos exigentes, no es que no agradecemos. Sin embargo queremos que nuestras familias esté bien. Nos gustaría que acá se hagan también más pruebas para detectar cómo está nuestra población", mencionó el comerciante David Herrera, quien vive en la cabecera cantonal.

Respecto a la parroquia urbana La Puntilla, los habitantes en esta última semana, como lo publicó EXPRESO, se quejaron de que los propios residentes no hayan cumplido a cabalidad con el toque de queda establecido. Días atrás se pudo ver como en el puente de la Unidad Nacional, que conecta a Guayaquil con Samborondón, estuvo repleto de vehículos. A decir de las autoridades de tránsito, dicha imagen -que se hizo viral en cuestión de minutos en las redes sociales- respondió al hecho de haber entregado en su momento de forma indiscriminada los salvoconductos.

El carnaval, las bodas en Samborondón, las fiestas de fin de bachillerato en Gye, Babahoyo, farras en las calles.... Y así... Y vieron hoy día 20 abril 2020 como estaba el puente de la Unidad Nacional? Cómo un día cualquiera. — Franklin Ormaza (@FranklinOrmaza1) April 20, 2020

Ahora que se emitieron nuevamente, las autoridades esperan que el problema no se repita.