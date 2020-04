Ellos tienen la habilidad de trabajar con la madera y están poniendo su arte a disposición de las personas que lloran la pérdida de un familiar, por la pandemia del coronavirus. La familia Aizaga y Harry Burgos no se conocen, tienen sus negocios separados por unos 10 kilómetros. Luis tiene su carpintería en Durán; Harry, en Guayaquil y Gabriel, en La Libertad. Los artesanos de esta historia tienen algo más en común, también donaron alimentos y ropa en abril de 2016, cuando fue el terremoto en Ecuador.

Y es que la generosidad y la bondad son parte de sus cualidades, por eso cuando vieron que se estaban cobrando hasta 1.500 dólares por un ataúd se les estremeció el sentimiento de brindar ayuda y se preguntaron: ¿cómo es posible que existan personas que se lucren del dolor ajeno?

Así en cada carpintería, especializada en fabricar muebles y no ataúdes, se empezó a buscar la manera de ayudar a los deudos.

Luis junto a su hijo Josué unieron las tablas de pino y plywood que tenían y se pusieron a fabricar las cajas. En dos semanas han elaborado 60, de estas 50 las donaron a Guayaquil y 10, a Durán.

Luis Aizaga, dueño de una carpintería en Durán, elabora ataúdes para donar.

“No estamos haciendo ataúdes por negocio, sino para ayudar; a partir de ahora vamos a seguir fabricando y vamos a cobrar solo por el material 60 dólares. Gracias a Dios contamos con unos ahorros que nos permite por ahora no vamos a incluir el precio de la mano de obra”, explicó Josué Aizaga a Diario EXPRESO.

Su padre, Luis, tiene 40 años como artesano y de él ha aprendido la importancia de hacer labor social. “Siempre lo hacemos, también hemos coordinado con otras empresas para fumigar, entregar alimentos o ayudar a hacer trámites. Cuando fue el terremoto fui unas ocho veces a Manabí, para donar alimento y ropa”, agregó Josué.

El negocio de los Aizaga tiene 30 años en el mercado, a diferencia del local de Harry, quien dirige su negocio recién hace 5 años.

Tres colaboradores de Harry Burgos, dueño de una carpintería, elaboran ataúdes en Samanes, en Guayaquil.

Harry no está en capacidad de obviar el costo de la mano de obra, dado que debe cancelar el trabajo a tres colaboradores. Sin embargo, tampoco está dispuesto a aprovecharse de la escasez que hay de ataúdes para incrementar los precios. "Hay tanta gente llorando por su ser querido, hay que aliviar esto como sea", piensa.

“Mi carpintería queda en Samanes, en una semana hemos elaborado 20 cajas con RH laminada. Hemos vendido 10 ataúdes, los precios están entre 150 y 200 dólares. Lo que más me dolió fue cuando me contaron que hasta las cajas de cartón, ciertas personas, las vendían a 100 dólares. No estoy de acuerdo, este es un momento para apoyarnos. Mi especialidad es hacer muebles, pero he puesto a disposición el material que tengo para hacer las cajas, es la primera vez que hago ataúdes, es la forma que encuentro de apoyar”.

Mi cuñado en Santa Elena y #Guayaquil #Ecuador esta fabricando los ataudes/urnas al costo 30$ mientras que en la funeraria el costo es hasta de 2000$ Dolares. Juntos podemos superar esta crisis. #COVID__19 #ULTIMAHORA #CuarentenaExtendida #CoronavirusEc 0961785423 COMPARTIR. pic.twitter.com/FCnk58TPKx — Javier Chirinos (@xjavierplay) April 12, 2020

La solidaridad se está mostrando en cada rincón del país, en La Libertad Gabriel Pirera trabaja en su carpintería desde hace 15 años. Hace unas dos semanas y media una clienta lo llamó para preguntarle si la podía ayudar. La conversación se dió así:

- Estoy desesperada han fallecido dos familiares y no encuentro ataúdes, ¿usted me puede ayudar?

- Con mucho gusto, compre el material y le cobro 30 dólares por la elaboración de cada caja.

Y así fue como Gabriel también es uno de los carpinteros que están ayudando a los deudos del COVID-19.

En este tiempo ha fabricado cinco ataúdes más, porque la cliente lo recomendó con otras personas que también han pasado por la triste situación de perder un familiar.

Gabriel precisó que se agotó el material que era económico y ahora para fabricar una caja entre material y mano de obra se van 130 dólares, que es lo cobra por ataúdes que tiene ya elaborados. Al igual que las otras dos historias es la primera vez que usa su arte de manejar la madera en hacer féretros.

Las manos de los carpinteros son ásperas, en ellas tienen capas gruesas y duras de la piel por su labor; pero estas dos historias demuestran que como artesanos, la familia Aizaga y Harry, tienen la sensibilidad de un artista. Sus manos pueden estar llenas de callos, pero no sus corazones.

Las manos artesanas de Luis Aizaga, son solidarias. Este duraneño nos entregó 70 ataúdes que ya han sido distribuidos en varios cantones de la provincia. Conocimos su trabajo y coincidimos con él en que para ayudar, solo se necesitan: ganas y voluntad.#JuntosEcuador pic.twitter.com/P5GbyQUpSi — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) April 18, 2020

OTRAS DONACIONES

Xavier Salem, empresario de la industria de madera, también se contactó con las autoridades de la provincia del Guayas, para donar otros 200 ataúdes. En este caso se gestionó con el ministerio de Agricultura y Ganadería para donar la madera para que la empresa elabore los ataúdes.

La Gobernación del Guayas indicó que hasta la fecha se han entregado ataúdes a los cantones de Isidro Ayora, El Triunfo, Marcelino Maridueña, Balao, Yaguachi, Guayaquil y Durán, para las personas que han fallecido por coronavirus.