Controles de la ATM este 10 de diciembre en Guayaquil: sectores donde se realizarán

Que el control vial en determinados puntos no es suficiente y que nunca lo será, denuncian los conductores guayaquileños que a diario demandan que haya más operativos y sanciones.

Este martes 10 de diciembre realizaremos operativos de control en varios sectores de la #CiudadDeTodos con la finalidad de impulsar una movilidad segura. Recuerda llevar contigo toda tu documentación actualizada. pic.twitter.com/oudEkWSlXe — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) December 10, 2024

Según el comunicado enviado por la ATM, este 10 de diciembre, los agentes de tránsito se concentrarán en dos puntos para realizar operativos: la avenida 25 de Julio y el túnel Cerro del Carmen, este último uno de los sitios por donde de forma permanente se desplazan motociclistas e incluso peatones, cuando su paso por el interior de la estructura está prohibido.

Ciudadanía exige mayor vigilancia en el carril de la Metrovía

Para Laureano Ortiz, habitante del sur de Guayaquil, que se realicen controles es una medida más que necesaria. Sin embargo, hace un llamado a que haya sitios en donde los operativos se realicen de forma permanente. Cita como punto fijo a la avenida Domingo Comín, donde pese a haber agentes de tránsito, por ejemplo, los vehículos siguen rodando por el carril de la Metrovía; acción que está prohibida.

"Vivo en La Pradera 3 y es increíble como, cada mañana y noche, veo decenas y decenas de carros utilizando ese carril. Es más increíble todavía que lo hagan con las placas adulteradas y ante los ojos de los vigilantes. Esto no me lo han contado, yo lo he visto. He bajado el vidrio de mi auto y les he gritado a los agentes que se 'pongan pilas, que quieran al menos un poquito el uniforme y a la ciudad'", sentenció.

La ciudadanía cuestiona que los vehículos incluso de entidades y direcciones municipales no den el ejemplo y se preocupen por portar bien sus placas. CHRISTIAN VINUEZA

Frente a esta recurrente queja, los ciudadanos esperan que haya sanciones, sobre todo, para quienes se desplazan con placas adulteradas o sin ellas, o con los vidrios oscuros.

"Esto lo vemos en cada metro y en toda la ciudad. Por eso espero que hoy (10 de diciembre), al término del día, la ATM mande uno de sus dichosos comunicados públicos asegurando que detuvo a 200, 300 carros; que sancionó a 300 personas. Si son menos, obviamente el control habrá sido en vano. Y es que, en un recorrido de apenas 15 minutos, he llegado a contar a unos 70 carros con sus rótulos rotos, tapados con franelas, pintados..."

¿Qué dice la ATM al respecto?

Desde el pasado 23 de noviembre EXPRESO solicitó, a través del equipo de comunicación de la ATM, una entrevista con su director o uno de sus directivos, para saber qué está haciendo la entidad para evitar que los vehículos sigan rodando con placas adulteradas o sin ellas. No obstante, desde entonces no ha habido respuesta.

Según los comunicados emitidos por la entidad, la semana anterior en un operativo se retuvo y sancionó a 71 vehículos que no portaban las placas; y esta semana el número ha sido similar. Y según las cifras que emitió meses atrás, hasta agosto de este año ya había ejecutado más de 150 controles en territorio. Sin embargo, para los guayaquileños no es suficiente.

"Hace falta más operativos, más penalidad y más rigidez. Hace falta que no se acepten coimas. Ahí está el gran y eterno problema", se quejó Cristiano Méndez, conductor guayaquileño.

Perro tráfico nuevamente y ustedes brillan por la ausencia... Solo les interesa hacer operativos recaudadores.

Fabio @fabioabadbaus, usuario de Z

Para 2025, conforme a lo anunciado también en comunicados públicos, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que se implementarán nuevas placas vehiculares con el objetivo de elevar los niveles de seguridad y prevenir su adulteración. El directorio de la entidad emitió el reglamento para la gestión integral de placas de identificación vehicular que faculta los cambios.

