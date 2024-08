Constructora de Blue Town indica que continuará con proyecto en Puerto Azul

El sello de clausura por parte del Municipio hacia la construcción que se realiza en Puerto Azul, en la vía a la costa, no es algo de qué preocuparse. Al menos así lo da a entender la empresa Shiva, que está a cargo de este proyecto urbanístico: Blue Town.

“Nos han solicitado pausar las actividades porque se nos ha pedido un alcance a nuestro permiso ambiental por nuevas actividades que estamos realizando en la obra, como además de movimientos de tierra habrá excavación”, explicó a EXPRESO Nitesh Ludhani, representante legal de la constructora Shiva, que explicó que esperan que lo permisos estén listos entre viernes y lunes por lo que luego se continuará con la obra.

Ludhani, además, agregó que no hay ninguna área protegida en el terreno donde se realiza la construcción. “El Ministerio indicó que en el terreno no hay ninguna área protegida y no se topa con ningún tema natural. Entendemos que la otra parte (residentes), por desconocimiento, ha estado desinformando”, mencionó enfático Ludhani, que además envió a este medio una documentación de respaldo

El Municipio se ratificó en la clausura

Por su parte, el Municipio también se refirió a esta situación ratificando la clausura emitida. “Este proyecto se pretendía ejecutar en la manzana 112, solares 4-5. La sanción se impuso por violentar el artículo 318 N5 del Código de Ambiente”, detalló el Cabildo, que brindó más detalles al respecto.

“El proceso de clausura tiene un expediente abierto, por lo tanto, es una medida provisional que implica la suspensión de la actividad. La inmobiliaria a cargo del proyecto buscó el registro ambiental. Sin embargo, al realizar el movimiento de tierra procede una licencia ambiental, la cual no presentaron”, precisó.

Mientras tanto, los residentes de Puerto Azul se han mantenido en constante rechazo respecto a esta construcción. Los ciudadanos esperan que los trabajos no se reanuden, argumentando que el proyecto representa un peligro para la ciudadela.

