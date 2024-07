Puerto Azul rechaza a edificios del Blue Town como sus vecinos en vía a la costa

El exceso de tráfico, la afectación a la naturaleza, el miedo a las inundaciones, el colapso de los servicios de agua potable y la inseguridad son algunos de los argumentos que los moradores de Puerto Azul alegan para evitar que se construya el Blue Town Center, un proyecto urbanístico que ya empieza a tomar forma en la vía a la costa.

EXPRESO recibió el llamado de decenas de residentes que, preocupados, denunciaron los daños que consideran que esta edificación podría provocar, por lo que intentan impedir su construcción. “Este centro residencial y comercial es el principio del fin de la vida de Puerto Azul. Si el tráfico hoy es insoportable, con estas nuevas edificaciones será imposible transitar. Y no solo los residentes de esta ciudadela seremos los perjudicados, sino quien sea que intente transitar por la vía a la costa. ¡Queremos que recapaciten!”, dijo alzando la voz y desesperado el residente Juan Pablo Jiménez.

EXPRESO pudo conocer que el proyecto comprende una construcción de 25.000 metros cuadrados, que contará con 128 departamentos, 90 locales comerciales, 85 oficinas, más de 700 parqueos subterráneos y varias áreas verdes.

Los moradores destacan la falta de seguridad que provocaría esta construcción. “Quieren mover la garita unos 300 metros más adelante. Con eso, decenas de familias quedaremos completamente desprotegidas, y eso no fue lo que nos vendieron cuando compré mi casa. Queremos vivir en seguridad y tranquilidad y eso se destruiría”, reclamó Tania Ávila, moradora de Costa Plaza, zona ubicada dentro de Puerto Azul.

Por otra parte, reclamaron por el miedo a tener problemas con futuras inundaciones. “Nuestras tuberías tienen más de 40 años y con tremenda construcción todo colapsará. Vamos a vivir inundados y eso no queremos. Le decimos un no rotundo a Blue Town. Este es un excelente proyecto, pero no para este lugar”, coincidieron decenas de residentes que conversaron con EXPRESO.

Joaquín Flor, residente de Puerto Azul, dijo que esta no es “la primera batalla” que tienen al defender su ciudadela. “En 2020 ya otra constructora lo intentó, pero en ese momento el entonces alcalde Jaime Nebot dijo que el permiso puede ser legal, pero si la comunidad dice que no, no se hace. Pero ahora, otra empresa intenta hacerlo y eso no es viable”, manifestó Flor, quien denunció que los permisos de construcción para este proyecto son “truchos”.

Sobre el tema, EXPRESO conversó con Franklin Barreno, representante de Shiva Construcciones, empresa promotora a cargo de la construcción de los edificios, quien consideró que la obra beneficiará a Puerto Azul.

“El proyecto está planificado para el desarrollo positivo de la zona. Especialmente los residentes de Puerto Azul van a tener muchas ventajas, como (un aumento de) la plusvalía de sus viviendas”, argumentó Barreno, quien aseveró contar con todos los permisos de ley.

“Ellos pueden decir muchas cosas (desacuerdos en varios temas), pero ya las autoridades han realizado los estudios necesarios y tenemos todos los permisos para construir”, insistió Barreno, quien se comprometió a dar una entrevista más extensa a este Diario en las próximas semanas.

Trabajos. Pese a los reclamos, en el predio se realizan ya algunas adecuaciones. En el sitio se levantarán dos enormes edificios comerciales. GERARDO MENOSCAL

Un equipo de EXPRESO tuvo acceso al interior de dicho terreno, donde ya hay decenas de trabajadores realizando labores en grandes estructuras. Según la planificación, en las próximas semanas se realizaría el evento de colocación de la primera piedra. El terreno actualmente está cercado con planchas de zinc y no se permite el ingreso a particulares, lo que incomodó aún más a los residentes que intentaron ingresar al predio.

¿Qué dice la directiva de Puerto Azul?

Los moradores comentaron que se han realizado asambleas y encuestas al vecindario para demostrar el desacuerdo general por esta construcción. Sin embargo, se ha hecho caso omiso. “Según las estadísticas, el 88 % de los moradores no queremos esta construcción. Solo hay unos cuantos que están apoyando y quizás es porque están trabajando para la constructora”, sostuvo Flor, al lamentar que la directiva de Puerto Azul se encuentre dividida.

“No son mayoría, pero por esa situación no se ha avanzado más. Pese a ello, no vamos a permitir que se construya más, eso no”, expresó Flor, quien se mostró enérgico en sus intervenciones.

Los moradores de Puerto Azul hacen un llamado a las autoridades para que atiendan el caso de este proyecto al que consideran “dañino para todo el vecindario”.

