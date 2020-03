Coronavirus: consejos para superar la ansiedad de una cuarentena

Pasar días sin salir de casa afecta la emociones como consecuencia de alterar el diario vivir de la persona. El paciente puede experimentar miedo, incertidumbre, confusión, ira y ansiedad.

“Tenemos miedo y no nos están escuchando” Leer más

A esto se suma que en ciertos casos la persona no sabe el tiempo que va durar la cuarentena, el aburrimiento, las posibles pérdidas financieras y el estigma de la enfermedad al salir.

Para superar estos sentimientos, la psicología Verónica Moreira, del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficiencia de Guayaquil, recomienda:

Tomar en cuenta que la cuarentena es necesaria para el bienestar propio y de la familia.

Cuando la cuarentena se realiza de manera voluntaria, el paciente puede sobrellevarla con una menor carga emocional y menos complicaciones, ya que hay una mayor predisposición al cambio.

Tomarlo como una oportunidad de estar en contacto con los demás de formas diferentes a las habituales y, si vives con otros, la oportunidad de disfrutar de la compañía del otro.

Tener un grupo de apoyo, programar contacto en línea con otras personas, y crear una rutina diaria.

La cuarentena puede ser un tiempo de oportunidad para cuidar nuestro bienestar priorizando nuestra salud mental y física.

Otro de los factores puede ser la estigmatización, por lo que señala que la mejor manera de evitar esto es informarse específicamente y comprender que en momentos de situaciones críticas, necesitamos apoyarnos entre todos. Además, Moreira advierte que por naturaleza tememos a lo desconocido y al conocer un fondo a lo que nos enfrentamos, el miedo se disuelve, porque estamos dando un gran paso a la solución.

La atención vía online

La psicóloga Andrea Sánchez Cortesía

Una profesional atiende a pacientes con coronavirus desde Ecuador a Europa, a través de conversaciones virtuales; los ayuda a superar la ansiedad. La psicóloga Andrea Sánchez tiene 8 años ofreciendo sus terapias por varias redes sociales y en su página mundoholistico.ec donde durante estos años ha escrito en su blog.

Así la han contactado personas de Italia y España que están en cuarentena y que buscan controlar sus emociones.

Sánchez los atiende a cualquiera hora que sienten la necesidad de conversar con ella. Entre las sugerencias que les ha dado es hacer que sus sentimientos y pensamientos se unifiquen para alcanzar la meta deseada, en este caso es superar la enfermedad. Para ello es muy importante equilibrar las emociones.

“Es muy importante hacer juegos, conversar y ver películas que le hagan reír. La meta es subir las defensas del cuerpo y esto el reír es fundamental, además de la alimentación correcta que se debe llevar y las medidas de limpieza que sugieren las autoridades de cada país”, asevera la psicóloga.

Agregó que lo más importante es no llenarse del miedo, “usando una frase popular, que no cunda el pánico”.

Uno de sus pacientes tiene a un familiar entubado, y reiteró que aún en esta circunstancia se debe mantener una actitud positiva, “en esto la fe ayuda mucho y hay que aferrarse a ello”.

Coronavirus: Italia cierra todas las actividades comerciales Leer más

Dentro de los pacientes también hay jóvenes a quien anima a leer libros virtuales y jugar con la familia. En el caso de personas adultas les ha recomendado hacer manualidades como arreglar prendas de vestir o enseñar a cocinar a los pequeños. Sobre la última sugerencia comentó que una paciente le dijo que ella tenía solo hijos. La respuesta de Sánchez fue: “con mucha más razón, la idea es que se mantengan activos dentro de casa. Es una oportunidad para estrechar más los lazos de amor entre la familia”.

A los pacientes que están muy ansiosos le ha sugerido no ver las noticias y solo ver películas divertidas.

Sánchez destacó que en Italia las personas están tan sugestionados que no quieren que los toquen. “Uno de mis pacientes me cuenta que solo una persona puede salir a hacer las compras de víveres, por familia, pero debe salir con mascarilla y guantes puestos, y las personas no quieren ni siquiera ser topados por otro transeúnte. Lo que ellos viven en Italia es muy diferente a la realidad que hay ahora en Ecuador. Pero la clave para que el miedo no baje las defensas del cuerpo es reír, ser positivo y mantenerse activo dentro de casas”.