En la terminal terrestre no se pide carné de vacunación.

Debido al aumento de contagios de casos COVID, el COE Nacional, como ha sido comunicado en estos días, ha fijado una serie de medidas, entre ellos los protocolos que se tomarán en las terminales terrestres de Guayaquil y Pascuales.

A continuación, les detallamos las medidas más importantes, a fin de que estén prevenidos previo a viajar

A partir de este miércoles 22 de enero, las operadoras en las terminales terrestres de Guayaquil solicitarán a los viajeros mayores de 12 años, el certificado o el carné de vacunación, previo a la venta de boletos.

Desde el lunes 17 de enero, a los niños mayores de 5 años de edad se les solicitará el carné con la primera o segunda dosis.

Las unidades de transporte no permitirán el embarque de pasajeros, de no cumplirse los requisitos citados antes.

En las puertas de ingreso, hay cámaras termográficas que controlarán la temperatura. Personal de la Terminal Terrestre de Guayaquil verificará, asimismo, que todos los pasajeros o visitantes al lugar porten la mascarilla. De forma aleatoria, se solicitará la cédula y el carné de vacunación.

En todos los locales de la Terminal se solicitará el carné de vacunación

Estas medidas, que han sido publicadas en la página oficial de Twitter de las Terminales Terrestres de Guayaquil, a decir de la ciudadanía son idóneas; sin embargo, esos mismos cuidados, advierten, deberán controlarse al interior de las unidades, durante el viaje.

"No serviría de nada que ya adentro, los pasajeros se saquen la mascarilla. Ahí el control deberá ser todavía mayor. Lamentablemente, tener el carné no confirma que tengas o no el virus, por lo que urge que, además del chofer, en cada colectivo haya una persona adicional que prohíba quitarse el cubrebocas. Eso de ir comiendo dentro de los buses, deberá parar. Deberá hacerlo por un par de semanas, hasta que la situación vuelva a calmarse", señaló Napoleón Yaguachi, guayaquileño.

"Transporte lleno, muchas personas con las mascarillas mal puestas. ¿De qué sirve el certificado de vacunación? No es el documento el q evita el contagio, sino las medidas responsables de usuarios y autoridades. Control, teletrabajo, no más eventos masivos, correcto uso de mascarillas, aforos... Esto es lo que necesitamos", precisó la usuaria Mari Valle, en Twitter.

Para los ciudadanos, donde no se debería pedir el carné es en la Metrovía, en Guayaquil. "Eso sí será un despelote. Con la gente haciendo cola siempre, se hará un congestionamiento terrible. Ahí lo que vale es el aforo. Algo que nunca, incluso cuando la pandemia era incontrolable, se respetaba", se quejó Amelie Flores, ciudadana y usuaria de los buses de transporte público urbano; que ante esa situación, no se sube a la Metrovía hace casi dos años, advierte.