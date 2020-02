Los concejales hacen eco de la voz de Viteri en seguridad

No todos los concejales están de acuerdo con el llamado a disparar, que ha hecho recientemente la alcaldesa.

El llamado que hizo la alcaldesa Cynthia Viteri, la semana pasada, para que los policías disparen cuando estén frente a delitos similares al que sucedió en Ibarra, cuando una mujer fue apuñalada en la vía pública, se hace eco en el pensamiento de algunos concejales. Sin embargo, otros lo ven inadecuado por la falta de preparación policial.

Para la concejala Lídice Aldás y miembro fundadora del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos, este discurso podría resultar peligroso, si se considera que no todos los agentes policiales están preparados para actuar equilibradamente en este tipo de actuaciones delictivas.

“Ese ‘disparen, señores, disparen’ es sumamente peligroso. En los 80, se disparaba y resultaba que ponían un montón de pruebas para poder salvar al policía. Es muy delicado. (...) Eso se puede salir de las manos porque la policía no está preparada para actuar; y aparte de eso, podría mal utilizarse”, manifiesta.

Si se acorrala a la Policía y si un delincuente tiene la libertad de darle cuatro tiros a una mujer y sabe que nadie va a intervenir; entonces la sociedad está haciendo las cosas mal. Hay que proteger a la fuerza pública cuando actúa en beneficio de la sociedad. #ContactoDirecto — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) February 10, 2020

El concejal Héctor Vanegas, en cambio, piensa que si “un policía sale armado a la calle, es porque está preparado”. Sin embargo, reconoce que para que ello suceda deben existir protocolos claros sobre cómo deberían actuar, por ejemplo, en casos de secuestro como el de Diana, cita el argumento de Viteri. “Debe regularse con protocolos, pero mientras tanto deben actuar”, afirma.

El concejal Luis Almeida, por su parte, no hace reparos al discurso de Viteri. Él cree que son declaraciones que responden al problema de inseguridad en Guayaquil. Aunque, insiste, el cambio de las leyes penales son el eje para que cualquier acción surta efecto.

“Treinta o cuarenta pandillas en una ciudad nos ponen en situación de desesperanza, es injusto. (...) Todo ciudadano tiene la obligación de defender la vida. Si hay un policía que no está haciendo bien su trabajo, que deje de ser policía”, señala.

También la concejal Consuelo Flores está en sintonía con las declaraciones de Viteri. Y al igual que Vanegas, cree que si un policía ha pasado las pruebas que lo facultan a tener un arma y vestir el uniforme “quiere decir que está preparado para actuar en estos casos”, indica. “Si hay una persona en las condiciones en las que estuvo Diana; y si la Policía tiene la potestad de disparar, que dispare, que no se quede inmóvil. (...) Lo que la alcaldesa ha dicho tiene el 100 % de mi respaldo y comparto lo que ella ha manifestado”, dice.

Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano, en cambio, no confía en la preparación que tiene la Policía en casos como el de Diana. “Si la policía no actúa en el marco de la ley y con el uso proporcional de la fuerza, es porque no tienen la debida capacitación y entrenamiento, ni una política de seguridad integral. Este Gobierno y su ministra son un fracaso y un peligro en la implementación de políticas para la seguridad ciudadana”, sentencia.

Además, apunta la también exconcejala de Guayaquil, ningún discurso o llamado van a cambiar la situación del país si no es abordada la inseguridad de una manera integral. “Ya no se trata de discursos, sino de acciones integrales, coherentes y responsables”, afirma.