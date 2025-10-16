Concejales de Guayaquil declaran el 22 de julio como el Día de la Salsa

El Concejo aprobó por unanimidad la moción del concejal Terry Álvarez para declarar el Día de la Salsa en Guayaquil

El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó, con 14 votos a favor, la creación del Día de la Salsa, que se celebrará cada 22 de julio en la ciudad. La moción fue presentada por el concejal Terry Álvarez (Revolución Ciudadana) y recibió amplio respaldo por parte de los ediles.

Concejala: “Un homenaje a nuestra identidad cultural”

La concejala Juana Montero destacó que la salsa ha sido un vehículo de expresión para múltiples generaciones y parte esencial del carácter guayaquileño.

“La gente de Guayaquil es salsera. Lo vimos reflejado en el reciente Festival de la Salsa, el 29 de junio, en la Ruta Centro. Es un justo homenaje que fortalece nuestro patrimonio cultural”, afirmó Montero.

Montero también invitó a la ciudadanía al Festival de la Luna, que se celebrará en el corredor del Barrio Chino, en las calles Sucre entre Malecón y Chimborazo, centro de la urbe.

Por su parte, la edil socialcristiana Nelly Pullas celebró la aprobación de la moción y resaltó el valor económico y turístico que, a su juicio, produce este género musical durante las fiestas julianas.

“Esto será un gran motor económico para la ciudad. La salsa forma parte de nuestra cultura y alegría. Hay escuelas, academias y una comunidad linda alrededor de este ritmo”, expresó.

Tatiana Coronel, vicealcaldesa de la Guayaquil, lideró la sesión del Concejo. expreso

Pullas añadió que el reconocimiento llega “en el momento justo” para quienes llevan el sabor en los pies y el ritmo en el alma.

El concejal Terry Álvarez, proponente de la iniciativa, agradeció el respaldo de sus colegas y destacó que Guayaquil necesitaba un día para honrar su identidad salsera.

Además, se prevé incluirla en la agenda cultural oficial del Municipio en torno a las fiestas julianas.

Antecedente del Día de la Salsa en Guayaquil

Cabe recordar que la Dirección de Patrimonio Cultural del Municipio, a través de su titular Karyna Nogales, remitió el pasado 25 de septiembre un informe al alcalde Aquiles Álvarez con una propuesta para declarar oficialmente el 22 de julio como el ‘Día del Género Musical Salsa’ en el cantón Guayaquil.

Según el documento, la iniciativa surgió tras el memorando DGPC-DMMP-2025-087, presentado por Hugo Alberto Idrovo Pérez, jefe del Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, quien argumentó que Guayaquil fue pionera de la salsa en Ecuador y que este ritmo forma parte esencial de la identidad cultural de la ciudad.

