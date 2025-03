¿Por qué las concejalas del PSC no aparecen en el video del Municipio por el 8M?

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Guayaquil se prepara para una serie de eventos alusivos a esta importante fecha. Recientemente, la Municipalidad de Guayaquil, encabezada por el alcalde Aquiles Álvarez, lanzó un video protagonizado por sus concejales, destacando el empoderamiento de las mujeres en la ciudad.

El mensaje de la vicealcaldesa Blanca López

"Guayaquil es una ciudad que no se detiene y sus mujeres tampoco", se escucha decir en el video a la vicealcaldesa Blanca López, quien aparece sentada y rodeada por otras ediles. Sin embargo, el audiovisual ha generado controversia por la ausencia de las concejalas socialcristianas Ana Chóez, Cynthia García y Nelly Pullas. ¿Por qué no participaron?

Ana Chóez: "No puedo avalar un discurso falso"

Ana Chóez, una de las concejalas ausentes, explicó que sí fue convocada para grabar el video, pero decidió no participar debido a lo que considera una normalización de la violencia y el abuso contra las mujeres en la mesa del Concejo Municipal. "La exclusión y falta de libertad para dar mis comentarios sin ser agredida ha sido constante", afirmó Chóez en conversación con Diario EXPRESO. Además, destacó que no podía apoyar un discurso que no reflejaba la verdad que ella defiende. "No solo algunas de las voces en ese espacio no representan la verdadera esencia de la mujer guayaquileña, sino que evidencian la falta de apoyo y sororidad que dicen promover", señaló.

Nelly Pullas: "No pude asistir por motivos personales"

Por su parte, Nelly Pullas aclaró que también fue convocada para participar en el video, pero que debido a que había solicitado licencia y no se encontraba en Guayaquil en ese momento, no pudo asistir. "Me dijeron, pero no pude estar presente", explicó Pullas.

Cynthia García: "Ya tenía otros compromisos"

Cynthia García, otra de las concejalas ausentes, manifestó que, aunque fue invitada, ya había adquirido otros compromisos previos. "Me era imposible llegar, pero sí me invitaron", concluyó.

Una controversia por la representación de la mujer guayaquileña

La ausencia de estas concejalas ha generado debate, especialmente considerando que, según ellas, su falta de participación no responde a una desinterés por el empoderamiento de la mujer guayaquileña, sino a las diferencias sobre cómo se está manejando el tema en la actualidad dentro del Concejo Municipal.

