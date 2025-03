Concejala pide investigar coima tras agresión de jefe de seguridad de Aquiles Álvarez

La agresión del jefe de seguridad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, contra un funcionario de Justicia y Vigilancia, ha generado una ola de reacciones tras viralizarse en redes sociales. El hecho ocurrió en un contexto de denuncias de supuestas coimas y presuntas irregularidades dentro del Municipio de Guayaquil.

Una de las voces críticas ha sido la de la concejala Cinthia García, del Partido Social Cristiano (PSC), quien en declaraciones a EXPRESO este 31 de marzo exigió una investigación a fondo sobre la supuesta coima.

"Debe presentarse también la denuncia en Fiscalía ya que no solo es un delito municipal sino que además es un delito de acción pública", subrayó la edil. Además, instó a que el director de Justicia y Vigilancia, Pedro Granja, emita un informe sobre lo sucedido.

Cuestionamiento al jefe de seguridad del alcalde

Sin embargo, García también cuestionó el actuar del jefe de seguridad, indicando que la violencia no es el camino para resolver conflictos institucionales. "No tenía que agredirlo. Se debió establecer el procedimiento institucional para la sanción y separación, puesto que la violencia no puede ser justificada bajo ningún concepto", indicó.

¿Qué ocurrió?

El video, que circula ampliamente en redes sociales, muestra cómo el encuentro entre el exfuncionario y el jefe de seguridad se torna tenso en pocos segundos. Tras un breve saludo, golpea en el pecho al exfuncionario y le advierte: "Usted no puede hacer quedar mal a la administración del alcalde. Por 100 dólares va a perder su trabajo".

La reacción del alcalde de Guayaquil

Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en X (antes Twitter), indicando que no justifica la agresión, pero la "entiende". Además, anunció el despido del funcionario municipal involucrado en la supuesta coima.

Exfuncionario hasta hoy de justicia y vigilancia, por pedir coimas.



No justifico la agresión, pero lo entiendo.



A la ciudadanía:



A cualquier sabido, que pida coimas para “no clausurar”, denúncienlo por favor.



— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) March 29, 2025

Además, la concejala indicó que podría considerar llevar este caso en la siguiente sesión del Concejo Cantonal. "Ni corrupción, ni violencia", concluyó.

