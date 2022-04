La comunidad de Playas reclama ante un aumento arbitrario del pasaje

Existe inconformidad entre los habitantes de Playas, frente a una medida que, advierten, ha sido arbitraria. Esta semana, algunos de los integrantes del gremio de mototaxis del cantón han decidido elevar la tarifa del pasaje, de $ 0,50 a $ 0,75 o hasta $ 1, dependiendo de la distancia.

Ninfa Mendoza, gerente de la compañía Peñarolsa, justificó el alza al sentirse perjudicada por el precio de la gasolina y el mal estado en el que se encuentran las vías del balneario; sin embargo la acción tomada, a decir de Vanessa Robinson, jefa de la Unidad de Tránsito Municipal, está incumpliendo la ley.

La semana pasada el tema fue socializado con los líderes de las nueve compañías de mototaxis que existen y a ellos, dijo, ya se les explicó que se está trabajando en un proyecto de ordenanza para regular el tránsito en el que está incluido el estudio tarifario. “Una vez aprobada la ordenanza, la Agencia Nacional de Tránsito podrá establecer sanciones a quienes incrementen el precio que quede estipulado. Por ahora solo resta monitorear. El precio no debe subir. Así no”, anunció.

Me parece mal, muy mal que no haya un solo ente que sancione el alza de las tarifas de los pasajes. ¿Por qué estamos desprotegidos? ¿Por qué nadie nos cuida y protege de las irregularidades? ¿Hasta cuándo? León Mera,

​habitante

Para los usuarios, no obstante, las controles y las sanciones deben sí o sí ejecutarse. “Habrá muchos como yo que lo que haremos es no usar más las mototaxis, al menos no hasta que haya un precio oficial. Mas, lo que me enoja es que aquí se haga siempre lo que uno quiere. ¿Dónde está el alcalde?, ¿dónde está el Concejo Cantonal?, ¿por qué nadie dice nada? ¿Qué les pasa?”, reclamó el residente Joffre Cando, quien dijo estar ya cansado que el tráfico y la movilidad sean temas que en la ciudad no están siendo tomados en cuenta.