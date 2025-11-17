Expreso
cierre atm atarazana
Nuevo cruce entre la FAE y Atarazana facilitará el giro hacia la Menéndez Gilbert.CORTESÍA

¿Cómo funcionará el nuevo cruce entre la FAE y Atarazana en la Plaza Dañín?

La ATM avanza en la construcción del cruce que permitirá giros directos y un paso peatonal seguro en Plaza Dañín

En el parterre central de la intersección de las avenidas Carlos Luis Plaza Dañín y Luis López, en la ciudadela La FAE, se construye una nueva conexión vial que enlazará este sector con la Atarazana, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) este lunes 17 de noviembre.

La entidad explicó que, una vez habilitado el cruce, los conductores podrán realizar el giro a la izquierda desde la FAE hacia la avenida Pedro Menéndez Gilbert, lo que permitirá un acceso más directo hacia el centro de Guayaquil y hacia el puente de la Unidad Nacional, reduciendo los tiempos de traslado. 

Actualmente, los vehículos deben avanzar hasta el retorno del paso elevado a la altura del Policentro para cambiar de sentido.

Para reforzar la seguridad vial, la ATM indicó que instalará un semáforo con pulsador peatonal y señalización vertical que prohíbe el giro en “U” en el nuevo cruce, con el fin de orientar correctamente a los usuarios de la avenida Plaza Dañín.

Socialización dirigida a la comunidad

Además, la institución detalló que sus equipos socializadores realizan visitas puerta a puerta para informar a los residentes sobre los beneficios de esta obra. Los principales beneficiados serán los moradores de la FAE, estudiantes de las unidades educativas del sector y visitantes de la Base Aérea Simón Bolívar.

La ATM anunció que el nuevo cruce está previsto para habilitarse a finales de noviembre.

Mientras que en otro punto, la ATM informó que, por trabajos de mantenimiento vial, la calle Rumichaca, en el tramo de Luque y la avenida 9 de Octubre, permanece cerrada temporalmente. En la zona se establecieron dos rutas alternas: 

  • Calle Chimborazo
  • Avenida Quito

