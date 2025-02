El comercio de la Bahía de Guayaquil se activa para el Carnaval

Se acerca el Carnaval y el comercio se alista desde inicios de febrero. Este feriado, cuyos días de asueto están programados para celebrarse desde el sábado 27 de febrero hasta el 2 de marzo, ya ha generado que varios comerciantes alisten sus productos, especialmente aquellos del sector de la Bahía de Guayaquil, quienes ya han comenzado a colgar en sus perchas espuma, globos de agua, flotadores, fundas con juguetes para usar en la arena, entre otros artículos.

Uno de estos puntos, ya llenos de mercadería por la fecha, es la intersección de las calles Chile y Ayacucho, donde los módulos comerciales y las veredas se encuentran repletas de mercancía relacionada con el Carnaval. Mientras que en otros espacios, estos productos aún no eran exhibidos con tanto enfasis.

No obstante, los dueños de estos locales aseguran que en los próximos días cada rincón de esta zona de Guayaquil estará invadido por los productos típicos de la temporada.

Comerciantes temen que las ventas no cumplan las expectativas

A pesar de la expectativa de llenar las calles de la Bahía de espuma y pistolas de agua, los comerciantes temen que las ventas de este año sean bajas. Varios detallaron que las ventas del feriado en 2024 fueron muy bajas en relación con años anteriores.

“Desde la pandemia estamos mal. En 2022 y 2023 todo mejoró un poco, pero poco, y en 2024 las ventas cayeron mucho. Sí, había gente que venía a comprar, pero preferían muchas veces ir a centros comerciales en lugar de venir hasta acá. Los robos constantes y la delincuencia en general han ahuyentado a la gente del centro”, comenta Felipe León, comerciante del sector.

Asimismo, Omar Moreno, quien trabaja en las calles Boyacá y Cristóbal Colón, asegura que, de continuar con bajas ventas, no solo se verá obligado a cerrar su negocio, sino que también tendrá que emigrar. “Muchos de mis ‘vecinos’ del sector también están en la misma situación. Desde inicios de 2024 vamos en picada con las ventas, ya muchos han tenido que cerrar por bajas ventas o por extorsiones. En mi caso, si sigo perdiendo dinero, no solo tendré que cerrar, sino que me iré a Colombia a buscar trabajo con un pariente”.

Los comerciantes ya están trayendo mercancía a sus locales. Paúl Arias Castillo

La inseguridad, un factor para las bajas ventas

Debido a este panorama, muchos guayaquileños temen salir de sus casas y prefieren hacer compras en centros comerciales o, incluso, no celebrar estas fiestas. Este es el caso de Reina Villacis, madre de familia que reside en la onceava etapa de La Alborada. Ella asegura que evitará salir durante este feriado por temor a ser víctima de la delincuencia.

“A donde sea que vaya puedo ser víctima de un robo, ya no hay sitio seguro, pero si me voy a la Bahía a comprar espuma, globos y demás, es mucho más probable que me roben, porque los delincuentes se aprovechan de que este punto se llena para hacer de las suyas. O compro en el supermercado espuma y globos, o no compro para nada, solo tengo esas dos opciones”.

Asimismo, Santiago Jiménez, que reside en Lomas de Urdesa, también teme acercarse hasta el centro de Guayaquil para hacer estas compras. “Puedo comprar en el camino a mi casa o en un supermercado, pero irme al centro es buscar parqueadero, quemarme por el sol y, para colmo, exponerse a que alguien me robe en medio del gran número de personas que también optaron por hacer sus compras por esa zona”, detalla.

Pese a este panorama, el optimismo de varios comerciantes no se ve mermado, como es el caso de Danilo Loor, quien espera que sus ventas de los próximos días sean positivas. “Hemos bajado los ingresos, pero aún hay posibilidad de mejorar, o al menos eso espero. Prefiero ser poco realista a ser pesimista”, argumenta.

