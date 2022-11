“Esto no es suficiente, seguimos teniendo restricciones y no nos están dejando trabajar en paz. Esperábamos una derogatoria total del toque de queda”, respondió con firmeza Ramiro Viteri, propietario de la discoteca Sociedad Anónima de Samborondón, sobre la reducción del horario de restricciones.

Guillermo Lasso anuncia nueva reducción del toque de queda Leer más

El pasado martes, el presidente Guillermo Lasso anunció en cadena la modificación del inicio del toque de queda:de 23:00 a 01:00. Esta reducción no fue del todo satisfactoria para los distintos representantes de gremios de turismo, restaurantes, centros nocturnos, entre otros, que trabajan principalmente por las noches, por cuanto se preparan en medio de esas restricciones para los últimos feriados del 2022.

“Ya se acercan las fiestas de las empresas, las familias, los reencuentros de amigos por Navidad y Fin de Año, y esto está complicando el trabajo”, comentó Laura Villavicencio, propietaria de un restaurante en la Alborada.

“Había algunas reservas que se han tenido que cancelar. Nosotros esperábamos que quiten totalmente el toque de queda”, añadió la empresaria, quien además trabaja con el alquiler de locales para eventos. Ahora deberá ingeniárselas para no perder todas las reservas hechas. “Es mejor perder el dedo que perder la mano. Estamos pensando en dar otros servicios adicionales o permitirles que lleguen más temprano. Debemos prepararnos de una manera diferente para no perder clientes”.

El comercio en Samborondón no soporta más las restricciones por estado de excepción Leer más

En un comunicado, la Asociación de Restaurantes, Organizadores de Catering y Eventos de Guayaquil, y la Cámara de Turismo del Guayas aseguró que, desde los inicios de la medida, las ventas del sector se han reducido del 50 al 70 por ciento. “Lo cual llevará a la quiebra a muchas empresas del sector, y a una potencial pérdida de, al menos, 15.000 empleos en las siguientes semanas”, sentenciaron.

Holbach Muñeton, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, sostiene que el gremio está golpeado desde octubre de 2019. “Es una incertidumbre para todos. La reducción del toque de queda es mejor para nosotros, pero no es la solución. La gente en Guayaquil sale tarde. Al hacer toque de queda a la 01:00 queda poco tiempo para que se pueda trabajar”, puntualizó.

Hay que trabajar más en seguridad. De nada sirve tener un toque de queda si el miedo a los robos se mantiene en la ciudadanía... Holbach Muñeton

presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

Nos vamos a tener que acomodar para al menos generar algo de dinero. Hay que prepararse de manera diferente para el mes de diciembre. Eduardo Ruiz

propietario de El Manantial

Para Eduardo Ruiz, dueño de los restobares El Manantial y Canto Bar, la decisión del Gobierno permitirá trabajar, pero no como se esperaba. “Ahora solo podemos ofrecer (atención) hasta las doce y media de la noche, porque a la una ya deben estar todos en sus casas”, calculó. Ante la nueva disposición, menciona que tratan de acomodarse para “al menos generar algo de dinero durante el mes de diciembre, que siempre suele ser muy bueno”. Tampoco quedó satisfecho con la reducción.

"Queremos que continúe el estado de excepción, pero que se elimine el toque de queda" Leer más

El pedido, especialmente de los negocios que atienden en las noches, es que se derogue por completo la restricción. CHRISTIAN VASCONEZ

Ramiro Viteri manifestó que el toque de queda no está dando resultado. “Solo nos está dejando sin trabajar a los que vivimos del comercio en las noches”. Aclaró que está de acuerdo con el estado de excepción, pero no con la medida de restricción. “Está bien que traten de resguardarnos. Es más, creo que tienen buena intención, pero no pueden complicarnos a los emprendedores”.

Guayaquil: la Asociación de Restaurantes y Eventos busca respuestas de las autoridades Leer más

La restricción fue dispuesta el pasado 1 de noviembre y tiene vigencia hasta el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, los propietarios de los locales de diversión nocturna esperan que el Gobierno la derogue antes de esa fecha.