Comerciantes: “No dejaremos que las acciones en la bahía sean solo promesas”

En la bahía. Desde hoy, según lo anunciado, no se permitirá que ningún vendedor informal ocupe el espacio público.

Que las acciones se cumplan, no queden en simples promesas y sean cada vez más justas, para que se acabe de raíz la corrupción por parte de los agentes metropolitanos que cobran coimas a los informales. Eso es lo que esperan los comerciantes formales de la bahía. Ayer, luego de una serie de protestas en las calles y tras las denuncias hechas a EXPRESO respecto a esa problemática, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, confirmó que 42 uniformados fueron separados de la institución por cometer “actos incorrectos” y que 8 de ellos están siendo investigados por la Fiscalía.

Urbanista: “No basta con sacar al malo para frenar la corrupción entre los metropolitanos” Leer más

La medida, que responde al pedido que comerciantes como Henry Coloma, representante del Frente Único de Organizaciones Sociales de Comerciantes Minoristas de la Bahía, vienen haciendo por lo menos desde hace un año; se da luego de una serie de investigaciones que, dijo, incluyeron entre las pruebas fotografías y videos que evidencian los delitos.

“Luego de haber hecho esta revisión, se decidió separarlos por estar involucrados. Hay oficiales, gente de tropa y jefes... Desde ahora no habrá un solo vendedor informal en la bahía y esta será resguardada por personal metropolitano recién graduado. Persona que veamos que siga cometiendo estos actos, no solo que será separada sino que denunciada. Ya hay algunos procesos en la Fiscalía y vamos a seguir investigado”, sentenció Viteri, quien no precisó, al igual que Priscila Salcedo, directora municipal de Recursos Humanos, por qué solo 8 de los 42 casos están en indagación.

Las acciones tomadas nos satisfacen. Era imposible ver cómo ante nuestros ojos, en las aceras y peatonales de la bahía, rodaban puestos ambulantes de hasta 4 metros.

Augusto Bazurto,

comerciante minorista de la bahía

La alcaldesa indicó que la bahía será resguardada por personal metropolitano recién graduado. Alex Lima

“Me hubiese gustado escuchar que la sanción sería igual para todos, porque a la final los 42 fueron cómplices. Por ese tipo de corrupción, de la que no deberíamos ser testigos jamás, la bahía se convirtió en un espacio de caos. No vamos a permitir que lo dicho ahora quede y sean solo palabras. A la bahía la haremos respetar”, agregó el comerciante Diego Caicedo, quien lamentó que ahora en el sitio se oferten hasta servicios sexuales, como lo reconocieron las autoridades.

Denuncias. Priscila Salcedo, directora de Recursos Humanos del Municipio, explicó que la separación fue por conductas inapropiadas, incumplimiento de funciones, desapego a las normas éticas con comportamientos irregulares, denuncias confidenciales y una investigación fiscal impulsada por la Alcaldía.

Con la separación de estos agentes, suman cien los que han salido en la administración actual por cobrar coimas o tener comportamientos irregulares.

Según precisó Coloma en una entrevista anterior, los metropolitanos cobraban (hasta dos veces por día) entre $ 3 y $ 8 a los informales para permitirles ocupar el espacio público; lo que daba cabida al desorden y la inseguridad, además de cerrarles el paso a los visitantes y peatones.

EXPRESO dialoga con el representante del Frente Único de Organizaciones Sociales de Comerciantes Minoristas de la bahía, sobre la falta de control y las coimas que, advierten, cobran a diario los metropolitanos.



Por @DianaSotomayorZ — Diario Expreso (@Expresoec) July 29, 2021

"Metropolitanos corruptos", el grito de los informales de la bahía, en protesta Leer más

Ahora, a fin de recuperar esas zonas y no ver convertidos en exhibidores de ropa los postes, aceras, calles y hasta las mallas que resguardan al peatón de los autos, no se permitirá más la venta informal de ningún tipo. Desde hoy, anticipó ayer Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal, la bahía será custodiada por los nuevos agentes. Y asimismo se incrementarán los controles, en los que participará además la Policía Nacional.

Investigación. Viteri adelantó que tienen identificada a una mujer que trabaja de la mano con informales (locales y extranjeros) y los metropolitanos, en el cobro de coimas.

Vigilancia. La bahía será dividida en tres subsectores para ser custodiada. A decir de la policía, atenderán problemas ligados al contrabando, la prostitución y la trata de blancas.

“Que la acción va a generar problemas, lo anticipamos: existirán. Pero es la única manera de establecer el orden. Tenemos mercados a los que pueden ir los informales, los hemos inaugurado y hay más por inaugurarse. No vamos a permitir vivir más en el caos”, señaló Viteri.

Vamos a intervenir con agentes de todas nuestras direcciones para dar con esas personas que aparentan ser vendedores informales, pero por debajo venden droga en la bahía.

Fausto Buenaño,

comandante de la Policía de la Zona 8

La sombra de la corrupción opaca a los metropolitanos Leer más

Según explicó Franklin Coloma, abogado del Frente Único de Organizaciones Sociales de Comerciantes Minoristas de la Bahía, si bien estas acciones marcan un precedente, no son las únicas que se realizarán, al menos no desde el colectivo. Este tiene listos ya los escritos que enviará al Ministerio de Gobierno y de Relaciones Exteriores, solicitando verificar los estados migratorios de los informales que “crean el caos en el lugar”.

La Policía y la dirección de mercados intervendrán también el espacio. Cortesía

“Nueve de cada diez vendedores ambulantes son extranjeros, llevamos el registro. Pedimos entonces que el plan incluya este punto para que sea integral y se investiguen todas esas conexiones que se dan en esta red de corrupción que, como dijo la alcaldesa, la conforman además comerciantes informales locales y extranjeros. Hay que investigar, por lo tanto, todo. La depuración que se ha hecho hoy es solo el comienzo”, sentenció