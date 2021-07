“No basta con sacar al malo para frenar la corrupción entre los metropolitanos”

Que la sombra de la corrupción esté opacando a los metropolitanos, acusados por los comerciantes informales de cobrarles coimas para que puedan trabajar, y por los formales de hacerlo y entonces dar cabida al desorden y la competencia desleal, generó reacciones por parte del Cabildo; que aunque promete sanciones, a decir de los expertos no serán suficiente si se quiere acabar con el problema de raíz.

Los comerciantes formales e informales de la bahía protagonizan sendas protestas contra los agentes municipales. Denuncian el cobro de coimas.



Ayer, luego de que EXPRESO publicó los testimonios de quienes aseguran pagar entre $ 3 y $ 4 (incluso dos veces por día) para evitar que los saquen de las veredas, la Alcaldía a través de un comunicado aseguró que iniciará los procesos investigativos correspondientes para confirmar si hubo o no irregularidades que están afectando a los comerciantes “debidamente regularizados en la bahía”.

“Una vez cumplido el debido proceso, de confirmarse las acusaciones y respetando las instancias pertinentes, el Cabildo abrirá sumarios administrativos contra aquellos malos funcionarios señalados por dañar el buen nombre de la institución”, aseguró; sin precisar cuántos casos de corrupción por coima y de otra índole se registran entre agentes de la Policía Metropolitana en 2020 y 2021, y por qué se reportan estos hechos cuando la misma alcaldesa Cynthia Viteri defiende el trabajo y ha puesto la vida de Guayaquil por delante.

“No entiendo por qué nos persiguen, si solo queremos llevar un poco de comida a la mesa. La alcaldesa lleva un año entero diciendo que esto es lo primordial en Guayaquil: no morir de hambre. Mas las correteaderas no paran. Seguimos escabulléndonos entre los kioscos para que no nos agarren”, lamentó Emilia Bazán, comerciante informal que vende pijamas en la calle Olmedo.

La ciudadanía no pide que no trabajen, pero sí que lo hagan de forma ordenada en un solo espacio. CHRISTIAN VASCONEZ

Solo en noviembre pasado, el Consejo de Participación Ciudadana puso ya una acción judicial contra los uniformados por extorsión, luego de que ocho agentes municipales violentaron a dos vendedores de frutas. Años atrás, la historia fue la misma. Por ello, a juicio del planificador urbano Gustavo Quiroz, de poco o nada servirá que saquen a los malos elementos.

“Sancionarlos no será nunca suficiente. En administraciones pasadas ya lo han hecho, no es que están haciendo bien las cosas hoy. Las medidas son repetitivas y, más que eso, blandas. De hecho, públicas para decir que se está haciendo algo”, sentenció.

Para el arquitecto y urbanista Jhonny Cóndor, quien coincide con Quiroz, si se pretende acabar con las coimas y el desorden en el Puerto Principal, es vital que el Municipio apueste por otras soluciones. “Si la gente sale a vender a la calle es porque hay desempleo y no hay ‘cama para tanta gente’ en la ciudad. La crisis de países hermanos ha llenado a esta ciudad y al país de extranjeros, lo que complica el escenario. ¿Qué hacer? Habilitar espacios: nuevas bahías. Guayaquil tiene cómo y dónde hacerlo y, si quisiera y lo planifica, podría aprovechar ese enganche para fortalecer el turismo”, opinó.

El Cabildo debe construir otras bahías en la ciudad. Cerrarle las puertas al informal no es válido; ordenarlo sí. Las plazas podrían hasta dar vida y color a los barrios.

Jhonny Cóndor,

planificador urbano

Hecho. Según el Cuerpo de Agentes del Control Metropolitano, hay alrededor de 4.300 informales alrededor de la bahía. Y 9 de cada 10 son extranjeros.

Para Cóndor, así como las plazas Real en Barcelona y Mayor en Madrid, ambas en España, se han convertido en sitios comerciales, gastronómicos y turísticos; en la ciudad, con esa visión, se podría ir incorporando a los comerciantes en espacios fijos. “En la Orellana, cerca de Mucho Lote, hay un área enorme. En Urdesa y la Kennedy, asimismo, hay casas y lugares abandonados desde hace décadas, que podrían ser destinados al mismo fin. Multar a quien soborna es solo una medida parche. Eso debe entenderlo el Cabildo, al menos si quiere darle un giro real a la problemática”.

El líder comunitario Benjamín Ortega, de Samanes, cree que esta última idea fortalecería la imagen de la ciudad. “Multar, despedir, restringir la actividad, ayudará unos meses, pero luego el caos volverá. Crear más islas comerciales o comunidades de emprendedores sería hasta pintoresco. Claro, la corrupción debe eliminarse y eso se dará, además, analizando al personal que integra las tropas y dialogando con los comerciantes. Si las autoridades, en este caso la alcaldesa, no saben qué está pasando o sintiendo su gente, actos en los que se maltrate y se vulneren los derechos de los ciudadanos seguirán cometiéndose una y otra vez. Sin fin”, manifestó.

El problema requiere de cambios. Uno de ellos, saber qué tipo de agentes tenemos. Lo ideal sería que porten cámaras en su ropa para que su accionar quede grabado y sea supervisado.



Carlos Guerrero,

líder comunitario

EXPRESO PREGUNTA A NUESTROS LECTORES

Ante el problema de la corrupción dentro de la Policía Metropolitana, ¿El Municipio debería: evaluar mensualmente a sus miembros o realizar una reestructuración profunda hasta los mandos altos?

“El cáncer que carcome al ente debe irse”

Para el 85,4 % de los lectores que respondieron a la pregunta de EXPRESO, el Municipio debe reestructurar en su totalidad a la tropa actual. Y a la nueva, someterla a una serie de pruebas. “Si se los capacita y además se los monitorea, es posible que la corrupción pare. Darle un giro interno a la institución. Eliminar el cáncer que carcome al ente es urgente”, piensa Carlos Ponce, de Sauces.

Los usuarios de Twitter Camilo Mantilla y Esteban Pinzón van más allá. “La corrupción no solo está en los metropolitanos, está enquistada en el Cabildo, comenzando por quien lo dirige y es allí a donde debe apuntar la investigación”, piensan.