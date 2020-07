Comerciantes de Daule exigen al Cabildo controlar a los vendedores informales

Los doscientos comerciantes del mercado Los Daulis, ubicado en el cantón Daule en la provincia del Guayas, con gritos y carteles en mano se instalaron, este 6 de julio, en los bajos del Municipio para exigir a las autoridades más control en los vendedores informales.

Salitre, el segundo cantón del Guayas en pasar a verde Leer más

Aseguran que sus ventas se han reducido a causa de la informalidad. "Ellos se instalan en los exteriores del mercado, evitando así que los clientes ingresen. Hoy, luego de tantos días en pausa y ya estando con el semáforo en verde, intentamos mejorar nuestras ventas, pero no podemos. Seguimos sin atender a nadie. Queremos control. Mucho control, que los sitúen en otro lado. Que les exijan permisos...", manifestaron los comerciantes; que están a la espero de que alcalde Wilson Cañizarez los atienda.

Plantón. Los comerciantes llevan más de una hora instalados en los exteriores del Cabildo, aún no han sido recibidos por las autoridades. Édgar Romero

Policías del servicio preventivo y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), arribaron al cabildo local para controlar los ánimos de los manifestantes y evitar incidentes.

Los vecinos de Mucho Lote 2 exigen más control para frenar el comercio informal Leer más

Maricela Correa, representante de los comerciantes de los Daulis, aseguró a EXPRESO que desde hace 13 años ella y la mayoría de sus compañero, laboran en el centro de abastos, y nunca han tenido tantas pérdidas. Desde mayo, aseguró, sus ventas han bajado en un 90 %.

"Ellos llegan de todos lados y evitan que podamos vender, incluso se sitúan en la entrada principal. Las pérdidas las experimentamos los 200 integrantes del gremio", agregó.

Correa aseguró que de no ser atendidos y no incrementarse el control, se tomarán las calles las veces que sean necesarias hasta que la situación cambie. ”Vamos a seguir en la lucha. Hoy estamos endeudados y no tenemos ni como pagar los impuestos. Queremos respuestas, trabajar así resulta insostenible", sentenció.